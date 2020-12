George Clooney y Rosanna Arquette defienden la salvaje reacción de Tom Cruise

Tom Cruise está inmerso en el intenso rodaje de Misión Imposible 7, que se desarrolla estos días en Londres bajo estrictas medidas anticovid… que no son respetadas por todos los miembros del equipo al pie de la letra.

Esta semana, fuentes cercanas al rodaje aseguraron que Tom Cruise estalló en pleno rodaje y cargó contra dos trabajadores que no respetaban las medidas de seguridad.

Según reveló un audio filtrado por el periódico The Sun, el protagonista vio a dos miembros del equipo demasiado cerca el uno del otro frente a la pantalla de una computadora. Aparentemente el artista les dijo: "Si los veo haciéndolo de nuevo, están despedidos".

Las reacciones en redes sociales volvieron tendencia al actor estadounidense; mientras unos emitían comentarios a favor, hubo otros en contra.

Famosos decidieron compartir sus opiniones ante la situación que se ventiló en diversos medios, una de ellos fue George Clooney.

Durante una aparición en el programa de Howard Stern, el actor dijo: "No reaccionó exageradamente porque es un problema. Tengo un amigo que es asistente de dirección en otro programa de televisión a quien le sucedió casi exactamente lo mismo sin una respuesta tan lejana. Estás en una posición de poder y es complicado. Tienes una responsabilidad por todos los demás y él tiene toda la razón en eso. Si la producción baja, mucha gente pierde su trabajo. La gente tiene que entender eso y ser responsable".

El actor ganador de un Óscar, así como lo defendió, también decidió agregar: "Creo que no ayudó señalar a personas específicas de esa manera y hacer eso, pero, ya sabes, todos tienen su propio estilo. Las personas que estuvieron en esa sesión nos contarán más sobre eso. Entiendo por qué lo hizo. No se equivoca en absoluto en eso. Ya sabes, yo simplemente, no sé si lo hubiera hecho tan personalmente, pero no conozco todas las circunstancias".

Tom Cruise explota contra trabajadores de Misión: Imposible 7 por no respetar las medidas anticovid Fuentes cercanas al rodaje han asegurado que Tom Cruise estalló en pleno rodaje y cargó contra dos trabajadores que no respetaban las medidas de seguridad

Mientras, que Whoopi Goldberg también se puso del lado de la estrella de acción.

“Algunas personas no entienden por qué se enoja tanto. Lo entiendo. Sabes, esa es su película. Y si se enferma con Covid, la película enfrenta un problema. Tal vez, puedes obtener un nuevo operador de cámara, un nuevo técnico de sonido, pero no puedes conseguir otro Tom Cruise. … Y si él está mirando y ve que no estás haciendo lo que se supone que debes estar haciendo, es como un dedo medio, en mi opinión", señaló el portal de Perez Hilton.

Arsenio Hall también se unió a los defensores: "Equipo Tom Cruise mantente disciplinado un poco más. Distancia, mascarilla… lavar",

"Francamente, Tom Cruise compartió su rabia aterradora e intensa, pero es quizás lo que todos necesitamos escuchar. Para poder volver al trabajo de manera segura, debemos tomar esto en serio. Todas las industrias se ven afectadas por Covid. Debemos ser diligentes en la seguridad durante estos tiempos difíciles", dijo Rosanna Arquette.

Reacciones ante Tom Cruise

Además se leyeron otros mensajes que fueron en contra del actor.

"Estoy bien con el deseo de Tom Cruise de tener protocolos Covid seguros en el set, pero no estoy de acuerdo con su complejo abusivo del Mesías basado en Scientology, donde realmente cree que es la segunda jodida venida de Cristo", añadió Morgan J. Freeman.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: