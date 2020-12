Muere el actor Jeremy Bulloch, quien interpretó a Boba Fett en Star Wars

El actor británico Jeremy Bulloch quien interpretó a Boba Fett en la saga de Star Wars falleció a los 75 años de edad, así lo han reportado diversos medios especializados en la saga galáctica.

"Nuestro sentido homenaje a Jeremy Bulloch, el actor original que interpretó #BobaFett en la pantalla, que ha fallecido", publicó el sitio Boba Fett fan club por medio de su cuneta de Twitter.

Jeremy Bulloch comenzó su carrera en la actuación desde niño y formó parte de diversas cintas y programas durante la década de 1960 como Summer Holidays, The Newcommers; además tuvo apariciones en cintas de James Bond.

Pero sin duda su proyecto más recordado fue al interpretar el personaje de Boba Fett, el emblemático cazador de recompensas durante las cintas El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983), donde compartió cámaras a lado de Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, Ian McDiarmid, Anthony Daniels, entre otros.

Asimismo la cuenta Wales Comic Con lamentó el fallecimiento de Jeremy Bulloch. "Realmente nos entristece saber que Jeremy Bulloch ha fallecido. Siempre es un verdadero placer trabajar con ellos a lo largo de los años. Nuestro amor y nuestros pensamientos están con la familia y amigos de Bulloch en este momento".

