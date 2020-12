Patty Jenkins, la fuerza detrás de Wonder Woman 1984

Mujer Maravilla da un giro de 180º a la historia, no por sus escenas de acción, sino por la historia que se muestra en la Mujer Maravilla 1984 (Wonder Woman 1984).

La directora Petty Jenkins deja ver más la lucha interna de Diana Prince que la fuerza física de la heroína de DC Comics.

Durante dos horas 35 minutos, el personaje de Wonder Woman explora sus habilidades, debilidades y lucha interna.

La cinta de Wonder Woman 1984 representa varias victorias: el elenco, trae de vuelta los ochenta, la música de Hans Zimmer y una trama que refleja la complejidad de una sociedad.

“Estoy satisfecha porque logramos pasar por los obstáculos en el rodaje con el uso de muchos efectos especiales, pero sobre todo decidir estrenarla este año de pandemia, que supera cualquier ficción".

Puntualizó que la cinta tiene mucho corazón, !sobre todo de esta Mujer Maravilla que tiene una lucha interna, que tiene que decidir entre salvar el mundo o al hombre que ama. Este nuevo capítulo en la historia de Wonder Woman encuentra a Diana Prince viviendo discreta entre mortales”, compartió Petty Jenkins.

La cineasta apostó por mostrar más a la mujer que a la heroína.

“Hay un balance, porque algunas personas que ya la vieron han comentado que hay mucho discurso, pero creo que se compensa con todas esas parte de acción que no puede faltar. En la primera película, Diana se involucró con la primera ola de mecanización del mundo; esta vez, se involucra con la humanidad a la altura de su éxito o, más precisamente, exceso".

Agregó, "como antes, hay algo para que todo el público disfrute, y mucho para que los admiradores de corazón adoren. El núcleo de la historia nunca pierde de vista lo que es Mujer Maravilla: optimista, positiva y valiente. Es un ejemplo perfecto de lo que creo que deben hacer los superhéroes, enseñarnos a cómo ser la mejor versión de nosotros y recordarnos que al hacerlo, podemos crear un mundo mejor".



Petty Jenkins reveló cómo fue colaborar con Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal y Kristen Wiig.

“Me encanta cómo trabajaron juntos porque tienen una dinámica muy buena e interesante, y son un encanto todo el tiempo. La conexión que se ve en la pantalla es auténtica; ambos son divertidos y graciosos y se divierten mucho juntos”.

La también productora señaló, “el propósito clásico de un superhéroe, que es importante recordar siempre, es que son fantasía e ideales—son lo que seríamos si pudiéramos. De eso se tratan los superhéroes y, para mí, Mujer Maravilla es lo mejor de lo mejor, la personificación de todo lo que representan”.

Héroes, villanos y armadura

Gal Gadot (Wonder woman)

“Si la primera película expuso a Diana al amor romántico, esta explora otro valor del personaje. “Este filme trata de la verdad, lo que suena simple, pero es, de muchas maneras, muy complicado. Como personas, tenemos que aprender a apreciar el aquí y el ahora—la verdad de nuestra situación—pero también deseamos dejar eso de lado por lo que queremos, lo que no tenemos”.

Kristen Wiig (Barbara Minerva)

“Cuando Patty me llamó para la película, acepté de inmediato porque me encantó la primera. Fue así de simple. Luego, cuando leí el guion, me emocionó el grado de transformación de mi personaje, cuánto cambia y lo mala que se vuelve. Siempre quise hacer algo así, fue un sueño para mí interpretarla”.

Chris Pine (Steve Trevor)

“Patty y Gal son un dúo fenomenal. Lo que más amo de Patty es que puedo confiar en que es una directora de actores. En verdad lo es. A algunos actores les gusta llegar con un personaje completamente realizado, y otros, como yo, preferimos compartir esa responsabilidad y colaborar con el director”.





Pedro Pascal (Max Lord)

“Lo interesante de Max, es que es un tipo muy familiar: divorciado con un hijo, no quiere que su hijo lo vea como un fracaso y cree que el mejor modo de mostrarle que es un éxito es siendo poderoso y rico, y dándole lo que desee tener. Lo lejos que irá para demostrar su valor a él, al mundo y, finalmente, a su hijo, es lo que lo convierte en lo que conocemos como un verdadero villano de DC Comics”.

Armadura dorada

El momento cumbre de la batalla llega con la aparición de la armadura dorada. Vista por primera vez en el volumen #3 de la trascendental serie de cuatro tomos de Mark Waid y Alex Ross, Kingdom Come, el traje también marca la primera vez que el público verá a Mujer Maravilla en un distinto conjunto de heroína.

“Usar la armadura fue el gran momento del filme. Tuvimos que hacer 14 copias para Gal y sus dobles de acción”, dijo Jenkins.



A detalle

Nostalgia. La película se ubica en los ochenta, con Estados Unidos en la cima del poder mostrando lo mejor y peor del consumismo, riqueza, arte, tecnología, glamour y deseos de quererlo todo

Moda. Lindy Hemming, diseñadora de vestuario, trae de vuelta el color y la diversión en los atuendos. Recrea el estilo punk con los lados rapados, el maquillaje oscuro, la ropa rasgada y el glam.

Poderes. Para los seguidores de la Mujer Maravilla tendrán esos elementos que la hacen única y especial, como el lazo de la verdad, brazaletes mágicos indestructibles, tiara y avión invisible.

