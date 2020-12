Hija de Will Smith deslumbra en unos leggings verdes tie dye con mini top a juego

Willow Smith conoce la industria del entretenimiento a la perfección ya que casi que nació en ella. Hija de Will Smith y Jada Pikett-Smith, la chica de 20 años se ha hecho un nombre por si misma, ahora una consumada artista y luchadora por los derechos humanos, además de ser aficionada a la yoga y a la moda.

Recientemente, Willow Smith mostró unos impresionantes movimientos de yoga en Instagram. La cantante se lanzó al piso donde contorsionó su cuerpo en posiciones que solo una experta en el ejercicio como ella puede lograr.

Con unos leggings verdes estilo tie dye y un mini top a juego, la hija de Will Smith presumió de su flexibilidad ante sus casi ocho millones de seguidores en Instagram, posicionada sobre una yoga mat púrpura en el jardín de su mansión bajo un inclemente sol que solo la llenó de energía.

Willow está enfocada en el arte y en crecer como ser humano. Durante un episodio de Red Table Talk, habló sobre la importancia del yoga en su vida, diciendo "Sé que esto suena cursi, pero cuando dejé de fumar, comencé a hacer mucho yoga y sobresalí porque estaba poniendo toda mi energía en eso".

"No estaba haciendo nada más y estaba como, 'Guau, ¿y si estuviera haciendo esto con todo?' Y luego realmente me hizo pensar, '¿Qué me he perdido? ¿En qué no he estado poniendo todo o en qué no he puesto todo mi poder cerebral?".