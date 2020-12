Adele fascina en un look 'total denim' de camisa de mezclilla y jeans de bota recta mezclando elegancia y comodidad

Adele ha mantenido en total privacidad los preparativos de su nuevo álbum musical, que probablemente lanzará en 2021 y en el cual se encuentra trabajando desde hace varios meses, inclusive durante la pandemia. Esta época ha trasformado totalmente la realidad de la sociedad y la agenda de los artistas, quienes ha tenido que pausar muchos de sus planes.

A pesar de esto, una fuente cercana a la cantante británica afirmó que ya el nuevo disco de Adele está bastante adelantado y que las canciones seguramente dejarán en shock al público. Según el ex baterista de Pearl Jam, Matt Chamberlain, quien trabaja en esta producción, las canciones lo llenan de 'escalofríos'.

"Me puse a trabajar en nueva música para Adele y escuchar su voz en mis auriculares me dio escalofríos. Fue tan poderoso y emotivo", confesó el baterista de acuerdo a una nota del diario británico The Sun, llenando de expectativas a los fanáticos que ansían nuevas canciones de Adele.

Mientras Adele anuncia la llegada de su nuevo disco después de más de 5 años de ausencia, pudo conectarse con sus fans e interactuar con ellos hace un par de semanas en el programa Saturday Night Live, derrochando elegancia y sentido del humor, con lo que cautivó a toda la audiencia mundial.

Pero aunque los looks elegantísimos no pueden faltar en el armario de la intérprete de Someone like you, también ha optado por incluir a su vestuario atuendos totalmente de mezclilla, un material fresco y cómodo con el que se pueden armar outfits casuales.

En uno de los ensayos previos al programa, la artista enamoró con un look de camisa de mezclilla espectacular diseñada por Natasha Zinko, una pieza de estilo holgado que resulta favorecedora para las chicas de todo tipo de figura y altura.

Entonces, completó el look con un pantalón de mezclilla a la cintura de bota recta, creados por la diseñadora británica Rejina Pyo, dando lección de estilo con esta pieza. El toque rebelde lo aportaron un par de botas de cuero marrón de punta fina.

