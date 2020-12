Vivienne, hija de Angelina Jolie, muestra su humildad en jeans rotos y playera gastada llevando a su mascota a la clínica

Angelina Jolie siempre ha tratado de criar a sus 6 hijos inculcándole que lo más importante en la vida no es la fama o los lujos, sino la familia. No ha habido alfombra roja o evento de cine en el que sus pequeños no sean sus principales acompañantes, siempre siendo testigos de los logros de su mamá.

Aunque la protagonista de Maléfica ya tuvo que despegarse de su hijo mayor, Maddox, quien se matriculó en la Universidad de Seúl en Corea del Sur, pues sigue teniendo una estrecha relación con los más pequeños de la casa, los mellizos Knox y Vivienne, de 12 años de edad y fruto de su pasado matrimonio con Brad Pitt, de quien se separó en 2016.

De vez en cuando, el adolescente es captado con su famosa mamá mientras van de compras, dejando ver que es muy colaborador en casa y muy apegado a su mamá, quien ha tratado de mantener la estabilidad emocional de sus hijos desde que inició el proceso de divorcio con Brad Pitt.

Pero sin duda, Angelina Jolie tiene una relación especial con su hija Vivienne. A menudo son captadas por los paparazzis de compras, saliendo de tiendas y restaurantes, mostrando que se llevan de lo mejor.

Aunque los hijos de la actriz pocas veces salen a la calle sin su compañía, pues recientemente Vivienne fue captada con sus guardaespaldas a la salida de una clínica veterinaria, a donde la joven llevó a una de sus mascotas para una revisión.

En las imágenes, la hija de Angelina Jolie mostró una vez más su personalidad sencilla y humilde al usar un pantalón de mezclilla roto con una playera verde oliva gastada y un par de tenis negros, demostrando que prefiere la comodidad ante todo a la hora de salir.

Los jeans siempre están presentes en los atuendos cotidianos de Vivienne, ya que casi siempre que sale con su mamá y hermanos, lo hace vistiendo pantalones de mezclilla de estilo vintage y gastados, con playeras básicas y de colores neutros. Poco usa prendas llamativas o de colores demasiado vibrantes.

