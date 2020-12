Meghan Markle enamora en un pantalón skinny de estampado flora con un maxi blazer rosa pastel

Meghan Markle es una fiel fanática de los jeans. Es una prenda de vestir accesible para todas las mujeres, además hay infinitos modelos disponibles, en distintos materiales y colores que pueden combinarse con absolutamente cualquier clase de playera, blusa o camisa.

En sus primeros meses de noviazgo con el príncipe Harry, se dejaba ver de lo más coqueta y natural con su sencillez, usando jeans rotos a la cadera con camisas blancas y zapatillas planas básicas, marcando desde ese momento su estilo de vestir una vez que se convirtiera en duquesa de Sussex.

Ahora que en invierno baja la temperatura en muchos países del mundo, los maxi abrigos se convierten en una excelente opción para mantener una temperatura cálida al salir a la calle, sin tener que renunciar a la elegancia y a la comodidad.

La protagonista de Suits deslumbró así hace un par de años, siendo captada por los paparazzis usando un pantalón con una camisa de mezclilla, dando el toque glamoroso con un maxi abrigo beige de gamuza con grandes solapas.

Pero hay un accesorio que indudablemente no puede faltar en los looks de otoño e invierno y son las pashminas: brindan calidez y además aportan color y glamour a cualquiera de tus outfits, sin importar que sea casual o formal, cotidiano o elegante.

Así, Meghan Markle se mostró hermosa y fresca luciendo un jean skinny gastado a la cadera, combinado con una blusa blanca de gasa con ligeras transparencias y una pashmina multicolor que le daba un aire vibrante al atuendo. En esa ocasión, complementó su outfit con un tote bag beige, desechando por completo la idea de usar bolsas ostentosas. Así que ya no hay excusas para no llevar un look de duquesa.

Pero si de verdad quieres mostrar un look único, puedes entonces usar un pantalón skinny, sí, pero de estampado floral. Es una forma innovadora de usar jeans, ya que la prenda no solo estilizará la figura sino que además el colorido llenará de vida tu apariencia. En una pasada sesión de fotos, la duquesa combinó su pantalón floral con un maxi blazer rosa pastel, tan delicado como elegante.

