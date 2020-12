Thalía explota y suelta repertorio de groserías a personas que no usan cubrebocas

¡Ahora sí la cantante mexicana Thalía se enojó! Y es que la intérprete de Amor a la mexicana no puso soportar ver a las personas sin cubrebocas.

Te puede interesar

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

A través de su cuenta en Instagram, Thalía compartió un video que grabó durante una de sus caminatas mañaneras, y en el que exhibe a una persona correr sin cubrebocas.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

"Bellezas vengo a mi caminata y me sorprende cuánta gente no usa su mascarilla y le vale un comino. A mí no me gusta, no crean que me la paso súper lindo respirando las fibras maravillosas de estas máscaras que me dan comenzó y dan ganas de toser", comenzó la también actriz en la narración en la que se le ve usar mascarilla y lentes para protegerse contra el coronavirus.

Y siguió: "No me encanta usar estas mascarillas que traen fibras pero tampoco me gusta que si fuera yo la que lo tuviera ir esparciendo por la vida o si alguien lo tiene respirarlo", dijo.

Poco después, se ve correr a un hombre a un lado de la cantante, por lo que siguió: "Un ser viene, le vale un pi$&$%… si lo tuviera viene esparciendo esas cositas por doquier, le vale hue&%", se le oye decir enojada a Thalía.

La artista multipremiada invitó también a sus seguidores a seguirse cuidando, a no bajar la guardia y a protegerse con las medidas sanitarias recomendadas".

"Y claramente qué dice aquí. Cero respeto por gente así. No podemos hacernos de la vista gorda. No señoras y señores sí existe. Protégete”.

Foto/@thalia

No es la primera vez que Thalía invita a cuidarse

Hace unos días, Thalía también realizó un enlace con sus seguidores para manifestar su descontento con las personas que salen a la calle sin su mascarilla para evitar contagiarse de Covid-19.

“Me impacta la cantidad de gente que va por la vida sin su cubrebocas, ¡yo no entiendo!, yo salgo con un cubrebocas o dos, y también me pongo mis goggles dependiendo cómo veo la situación que está picuda, no entiendo por qué hay gente que no usa su mascarilla y encima se me quedan viendo como… ¡ay, no exageres!… ¡no entiendo!”, expresó en el video.

Grupo Galerías te regala monederos electrónicos Identifica tu Centro Comercial más cercano y consulta a través de su mapa los beneficios que tienen para ti.

Sin embargo, la actriz mexicana no imaginó que el externar su descontento con la gente y mostrar los objetos con lo que ella se cubría para combatir la pandemia de coronavirus la hicieran blanco de críticas, pues diversos internautas la señalaron por no hacer donaciones y solo señalar a la gente para presumir sus lujosos objetos.

“Con tanto lujo…. qué ayude a la gente necesitada….”, “Que done algunos goggles”, “Payasa!!!”, “Deja de criticar a las personas mejor ayuda en vez de estar de presumida. Ridícula. Ya estás viejita. Te oyes mal hablando de las personas ayuda. Y cállate tú boca###”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron en las redes.

TE RECOMENDAMOS VER