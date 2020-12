Mía Rubín luce hermosa en una maxi falda de gasa con un chaleco en un look de princesa moderna

Andrea Legarreta fue la primera que aplaudió de pie a su hija Mía Rubín y a su esposo Erik Rubín, durante su íntimo concierto titulado Raíces, en el que debutó como cantante la adolescente de 15 años, quien desde muy pequeña ha mostrado su clara inclinación hacia el arte musical.

"Ver a quien amas realizar un sueño es el regalo más hermoso de la vida (…) Más que un concierto, una colección de instantes llenos de entrega, talento, complicidad, pasión, sensibilidad, preparación, unión y amor!! FELICIDADES equipo!! GRACIAS a TODOS los que formaron parte de esto!!", escribió la conductora del programa Hoy en un post de Instagram, donde publicó una recopilación de los mejores momentos del show.

Andrea Legarreta muestra su cocina bohemia y chic mientras prepara un rico postre en casa Se mostró de lo más natural en un reciente video

Hija de Andrea Legarreta, Mía Rubín, enamora en una maxi falda de gasa y con un chaleco

Un especial mensaje dejó Legarreta a su hija y a su esposo, haciéndoles saber toda su admiración: "@miarubinlega @erikrubinoficial los amoooo!! Son mágicos, bellos y talentosos de pies a cabeza!! Estoy TAN orgullosa!! @ninarubinl mi otro angelito lleno de talento, como siempre apoyando y llenando a la familia de dulzura y las mejores porras".

Así mismo, la propia Mía Rubín envió un mensaje de agradecimiento a quienes la han apoyado durante toda su vida en este camino musical, siendo este primer concierto una de las experiencias más especiales.

"19 de diciembre de 2020. Me atrevo a decir que este fue el mejor día de toda mi vida. El día en donde debuté al lado de mi papá, al lado de personas que admiro con todo el corazón, haciendo lo que más nos gusta y apasiona, la música 🤍. Pude sentir A CADA UNO DE USTEDES aunque haya sido desde la distancia", escribió la adolescente luego del concierto.

La hija de Andrea Legarreta heredó todo su buen gusto por la moda, ya que deslumbró con un maxi vestido rojo intenso compuesto por un corsé y una maxi falda bordada con delicadas flores, con el que enamoró a todo el público.

Entonces, Mía Rubín siempre ha mostrado looks elegantísimos con faldas: en 2019, durante la presentación a la prensa de la serie Silvia Pinal, frente a ti, lució una maxi falda de gasa plisada con ligeras transparencias, que combinó con un top off shoulder y un chaleco ceñido a la cintura. Así que si deseas un look con falda, puedes revisar los outfits de la hija de Andrea Legarreta.

Te recomendamos en video