El juego de Lotería ahora tiene su torneo internacional, de la mano de Luisito Comunica y Berth Oh

Si nunca has jugado a la Lotería, no puedes presumir de ser mexicano. Este popular juego de mesa ha sido el pretexto para reunir familias y amigos, durante años, su simplicidad hace que sea fácil de entender y de divertirse con ella. Debido a la pandemia, la clásica lotería mexicana ha sido llevada a un nuevo nivel de la mano de Luisito Comunica y Berth Oh, quienes crearon una competencia mundial, llamada El reto: Torneo de creadores.

"Quisimos hacer un evento masivo, un torneo internacional de algo muy básico, incluso tonto. Pensamos en la matatena, el trompo, tiro al blanco, y era muy importante que se pudiera hacer a distancia, finalmente elegimos algo que es muy mexicano, divertido y fácil: la lotería", dijo Luisito en entrevista a Publimetro, quien además explicó, "para nosotros es algo muy de cajón, pero la gente de otros países no entendían, les tuvimos que explicar paso por paso, pero se entiende muy fácil y es lo bonito de este torneo internacional".

Entre los participantes encontraremos a Juanpa Zurita, Karen Polinesia, Nath Campos, Superholly, Fede Vigevani, Sofía Castro, entre otros y para hacerlo más emocionante, las reglas cambian, según contó Berth Oh, "no nos quedamos solamente en el juego, lo quisimos hacer espectacular, le metimos 20 creadores, los mejores youtubers de cada gremio, de diferentes países, además de trucos y novedades. Dentro de las cartas tenemos un castigo o una sorpresa, y para ellas invitamos a celebridades de talla mundial, ganadores del Grammy, nominados al Óscar, deportistas, todos ellos pusieran nuevas reglas".

La idea fue creada en colaboración con Youtube originals, y además de divertir, la idea es apoyar a alguna organización no gubernamental, de hecho el ganador se llevará 25 mil dólares para la institución que hayan elegido previamente, entre ellas encontramos las que apoyan a médicos, animales, niños abandonados, mujeres que han sufrido violencia e igualdad de derechos.

El especial que será estrenado a través de el canal de Youtube de Berth Oh también contará con cinco rondas de eliminación , la gran final y además de un show de medio tiempo. Mientras que Luisito y Berh serán los que tiren las cartas, con ayuda de La Cotorrisa.

El reto: Torneo de creadores con Luisito Comunica / YouTube

"Son las mismas cartas pero las imágenes están modificadas y también tienes algunos significados muy padres, en la de El valiente pusimos Los valientes y la ilustramos como los doctores que combaten la pandemia, en La corona el dibujo es el coronavirus", explicó Luisito.

Esta idea nació durante la pandemia, pero más allá del contenido o las ideas generadas en esta emergencia Berth Oh, cree que que hay una gran lección de vida, "lo que no entrega este momento es de un agradecimiento total, cuando ya no exista la pandemia. Estamos tan acostumbrados a estar en la pantalla, el celular, nos estabamos distanciando de la realidad, de pasar tiempo con la familia y atesorar el hecho de ver a tu abuelita o amigos, nos dimos cuenta que puede dejar de pasar y cuando todo vaya mejor, vamos atesorar el momento de estar con nuestro seres, poder salir de casa, viajar y tener la libertan nuevamente".

Cosas que saber de la Lotería de Luisito Comunica y Berth Oh

Proceso. Son cinco rondas de eliminación y la gran final, en al cuarta ronda se presenta el show de medio tiempo.

Set. El torneo se hizo de manera virtual, los 20 participantes jugaron desde su casa, mientras que en el set se pueden apreciar 20 pantallas gigantes para ver a cada uno de ellos.

Tradición. Esperan la reacción de la gente, sin embargo Luisito Comunica y Berth Oh quisieran que este torneo se pudiera realizar año con año.

Veracidad. Las asociaciones a las que se apoyan durante este reality fueron verificadas.

Celebridades. Participan Juanpa Zurita, Karen Polinesia, Nath Campos, Superholly, Fede Vigevani, Sofía Castro, La Cotorrisa, Rulés, La Capital, Antrax, Yolo, entre otros

Show. Destaca los nuevos y antiguos arquetipos de México y refleja elementos característicos del país, como su cultura y tradiciones.

¿Dónde y qué hora ver El reto: Torneo de creadores?

Puede ser visto este 21 de diciembre a las 15:00 horas en el canal de Youtube de Berth Oh, es una producción de DW Entertainment & Media

