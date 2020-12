Pedro Fernández da la bienvenida a nuevos músicos del regional mexicano

Pedro Fernández afirmó que se encuentra en uno de los momentos más importantes y emocionantes de su carrera, pues está preparando un nuevo disco que se estrenará el próximo año, el cual estará compuesto por temas románticos, bailables y hechos con el corazón. Asimismo el cantante celebra la llegada de nuevo talento al género regional mexicano.

El cantante de ranchero ya dio a conocer dos primeros sencillos llamados Como te extraño mi amor y ¿Cómo será la mujer?, los cuales formarán parte de su nuevo material y que actualmente cuentan con miles de reproducciones en plataformas digitales.

En entrevista con Publimetro, Pedro Fernández afirmó que, a pesar de la pandemia, ha podido continuar trabajando en sus proyectos musicales.

"Este disco estará conformado por canciones inéditas, solo las dos primeras son covers y ha sido un proceso muy divertido entre tantos sentimientos encontrados. Estoy muy contento y muy agradecido con mis seguidores por todo el cariño que siempre me muestran. Estos nuevos temas que he lanzado han sido muy bien recibidos y esas son las reacciones que nos motivan a seguir adelante, eso me compromete aún más con el público que durante muchos años se ha mantenido ahí apoyándome incondicionalmente", mencionó.

En cuanto a su percepción del género regional mexicano actualmente, Pedro Fernández declaró que siempre son bien recibidas las nuevas propuestas como las fusiones entre diversos géneros y el crecimiento en la industria de artistas como Ángela Aguilar y Christian Nodal.

"Nuestra música regional y nuestra música con mariachi siempre estará necesitada y siempre viene muy bien la llegada de nuevos artistas, esto tiene que suceder, realmente creo que esto está sucediendo tarde porque debido iniciar desde hace tiempo. Sin embargo, más vale tarde que nunca y esto es en beneficio de nuestro género. En este sentido, creo que el mariachi es un legado para todos los mexicanos, es querido y adorado en todas partes del mundo, la magia que tiene un mariachi no la tienen ningún otro género en el mundo. Hoy por hoy siempre será bienvenida una nueva generación porque esto ayudará a que el regional mexicano tenga una mayor difusión en todas parte", explicó.

El intérprete de emblemáticos temas como La de la mochila azul, Amarte a la antigua, Yo…El aventurero, entre muchos otros comentó que este año también fue difícil para él, pues tuvo que posponer presentaciones y proyectos, pero aseguró que este 2020 le dejó muchos aprendizajes.

"Ha sido un año complicado, de repente empezamos con mucho ímpetu, con muchos deseos, muchos proyectos por realizar pero en marzo nos encontramos en medio de esta pandemia, donde se detuvo todo y empezamos una serie de emociones y sentimientos porque no sabíamos qué iba a pasar. Ha sido un año en el que, más que sufrir y reflexionar, estamos aprendiendo todos a darle el valor que tiene el vivir con buena salud y el mantenernos con bien. En mi caso estuve con mis hijas, mi esposa y mi nieto y es un ejercicio maravilloso que jamás imaginé que podíamos tener, la convivencia de 24 horas al día", destacó.

"Lo primero que deseo para el 2021 es gozar de una plena y buena salud, que es lo más importante, me encantaría retomar la gira de conciertos para estar cera del público”, dijo Pedro Fernández.

Más sobre Pedro Fernández

-El cantante originario de Guadalajara cuenta con una carrera de 42 años en la música, su primer disco se lanzó en 1978 llamado La niña de la mochila azul.

-Cuenta en su haber con tres discos de Diamante, 37 discos de oro y 26 discos de platino, así como reconocimientos a nivel nacional e internacional, destacando cuatro Grammy Latinos y el título de Mr. Amigo.

-Ha tenido la oportunidad de brindar su talento ante personalidades como la Reina Sofía de España, el presidente George W. Bush, ante su Santidad Juan Pablo II, en su primera y última visita a México.

-El nuevo disco de Pedro Fernández será dado a conocer en los primeros meses del 2021, incursionando con canciones de su propia inspiración y también de autores reconocidos

-El intérprete ha cantado con personalidades emblemáticas de la música como José Luis Rodríguez El Puma, con La Sonora Santanera, Natalia Jiménez, entre muchos otros

