Alessandra Rosaldo muestra la elegante mesa de Navidad de los Derbez

Desde noviembre y durante todo diciembre, los Derbez han venido mostrando a través de sus cuentas de redes sociales los adornos y arreglos navideños de su casa en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Alessandra Rosaldo, la esposa de Eugenio Derbez, mostró la elegante mesa para el 24 y 25.

Luego de mostrar su lujoso árbol de Navidad en Instagram, llegó el turno de la mesa donde la familia Derbez compartirá en Navidad. La misma fue mostrada por la cantante y compositora a través de historias.

Así es el lujoso árbol de Navidad en casa de Eugenio Derbez La familia Derbez tiene todo listo en casa para celebrar la Navidad

La cena de Nochebuena de los Derbez será servida en una vajilla personalizada, con un hermoso candelabro de cristal y postres en forma de árbol de Navidad para los invitados.

"En esta familia nos encanta compartir y apoyar el trabajo de mujeres talentosas, trabajadoras, emprendedoras. En esta ocasión les quiero compartir esta mesa espectacular que me vinieron a poner", comentó Alessandra Rosaldo en los videos en sus historias.

Instagram

Copas, servilletas y arreglos florales acompañan la decoración de la mesa navideña de los Derbez, destacando los tonos rojos, dorado, plata y blanco, que hacen juego con el ya conocido y gigante árbol de Navidad de su hogar.

"Vean nada más, como a mí no se me da esto, afortunadamente conozco a mujeres divinas que lo hacen espectacular y que me ayudan con todo esto. Vean nada más que belleza" expresó Alessandra.

La cantante, además, contó que los presentes en Nochebuena a su casa serán su hermana Mariana, su esposo e hijos, Aislinn, Kailani, Aitana y por supuesto, Eugenio Derbez.

La foto familiar de los Derbez para Navidad

Tanto Alessandra Rosaldo, como Eugenio, Aislinn y los integrantes de la familia Derbez, todos muy activos en las redes sociales, compartieron una fotografía familiar para Navidad.

En la imagen, Papá Noel acompaña a la divertida familia. En la foto aparecen Eugenio, Vadhir, José Eduardo, Aislinn, Alessandra, Aitana, Kailani y hasta su perrito.