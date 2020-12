Fernanda Castillo y Erik Hayser ya son papás, muestran primera imagen de su bebé

¡La dulce espera terminó! Fernanda Castillo y Erik Hayser ya son papás. La pareja recibió con amor a su pequeño Liam Hayser Castillo el pasado 19 de diciembre, pero fue hasta el miércoles que ambos compartieron la noticia con el mundo.

A través de su cuenta de Instagram, los actores publicaron la foto de una pequeña huella de pie, y con ella, el nombre completo de su retoño, así como la fecha de nacimiento. “Liam Hayser Castillo. 19/12/2020 #Somostres”, escribieron ambos.

Ante el anuncio de la gran noticia, personalidades como Ana Brenda Contreras, Camila Sodi, Sandra Echeverría, Angelique Boyer, Sebastián Rulli y muchos más, felicitaron a los recién estrenados papás por la llegada de su primogénito.

En agosto pasado, los actores revelaron a sus seguidores que esperaban a su primer hijo al publicar una sesión de fotos en la que presumieron el ultrasonido de su pequeño.

A dos semanas de recibir a su primer hijo, Fernanda Castillo realizó una sesión fotográfica para la revista Noir, en la que apareció con su baby bump en la portada.

Fue la primera vez que una revista de moda daba el crédito a una mujer embarazada en su portada. Fernanda Castillo lució como nunca antes y a días de dar a luz. La actriz vivió una de las mejores etapas de su vida, creando una conexión única con el pequeño Liam.

“Yo creo que ilusión. No fue algo que fuera planeado, pero sí era algo que deseaba y es muy impresionante porque hay muchas mujeres que quieren embarazarse y es complejo. Yo tengo 38 años y pensé que iba a ser difícil porque conozco gente a mi alrededor que pasa por procesos de fertilización, afortunadamente nos salió a la primera. Fue muy impresionante y te da una sensación de agradecimiento que sucediera tan rápido. No sabía a lo que me iba a enfrentar, pero tenía mucha ilusión”, narró para la publicación.

Foto | Cortesía Noir.

La actriz, a quien veremos pronto en la segunda temporada de la serie Monarca, combinó su etapa laboral con el embarazo, y confirmó que creó una conexión tan fuerte con Liam, que todo el embarazo ha sido perfecto.

“Siento que me protege. Durante todo el proceso yo tuve que trabajar y tenía compromisos hechos y el bebé me ayudaba. Yo le decía: 'tengo fotos mañana y necesito que te escondas y se guardaba'. Suena muy raro pero era muy tierno darse cuenta que yo sentía que me escuchaba, pensaba en que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía no puede ser que esté pasando esto”.

Foto | Cortesía Noir.

Por último aseguró que es él quien cuida de ella: “Me cuida desde el principio, no me he sentido mal nunca y un día me comí algo que no me debí de haber comido y me acuerdo que tuve náuseas pero nunca vomité y entonces mi sensación para con el bebé es: “yo te estoy cuidando mamá”.

