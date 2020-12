Fernanda Castillo revela el nombre de su bebé y posa como jamás la habíamos visto

Mucho ha pasado desde que Fernanda Castillo protagonizó telenovelas como Teresa (2010), Destilando amor (2007) y Las vías del amor (2002) que se transmitieron por televisión abierta; luego dio el paso al cine y a las series de televisión, que le han brindado la posibilidad de mostrar una gama de personajes, pero sobre todo mujeres que ya no están a la espera de ser rescatadas por un príncipe azul.

La actriz está a dos semanas de recibir a su primer hijo, y decidió hacer una sesión fotográfica para la revista Noir, en la que aparece con su baby bump en la portada.

Por primera vez una revista de moda aparece con una mujer embarazada en su portada. Fernanda Castillo luce como nunca antes y a días de dar a luz. La actriz vive una de las mejores etapas de su vida, creando una conexión única con el pequeño Liam.

“Yo creo que ilusión. No fue algo que fuera planeado, pero sí era algo que deseaba y es muy impresionante porque hay muchas mujeres que quieren embarazarse y es complejo. Yo tengo 38 años y pensé que iba a ser difícil porque conozco gente a mi alrededor que pasa por procesos de fertilización, afortunadamente nos salió a la primera. Fue muy impresionante y te da una sensación de agradecimiento que sucediera tan rápido. No sabía a lo que me iba a enfrentar, pero tenía mucha ilusión”, narró para la publicación.

La actriz a quien veremos pronto en la segunda temporada de la serie Monarca, combinó su etapa laboral con el embarazo, y confirmó que creó una conexión tan fuerte con Liam, que todo el embarazo ha sido perfecto.

“Siento que me protege. Durante todo el proceso yo tuve que trabajar y tenía compromisos hechos y el bebé me ayudaba. Yo le decía: 'tengo fotos mañana y necesito que te escondas y se guardaba'. Suena muy raro pero era muy tierno darse cuenta que yo sentía que me escuchaba, pensaba en que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía no puede ser que esté pasando esto”.





Por último aseguró que es él quien cuida de ella: “Me cuida desde el principio, no me he sentido mal nunca y un día me comí algo que no me debí de haber comido y me acuerdo que tuve náuseas pero nunca vomité y entonces mi sensación para con el bebé es: “yo te estoy cuidando mamá”.

Erik Hayser y Fernanda Castillo ya se encuentran en la última recta para darle la bienvenida llenos de amor al nuevo integrante de la familia.

Revelaciones de Fernanda Castillo

Virtudes: “Tengo mucha voluntad soy férrea en lo que me propongo; por ejemplo, decidí hacer ejercicio durante esta época, para estar bien para la gente que quiero y para mi".

Defectos. “Querer controlar las cosas y en este momento estos aprendiendo grandes lecciones. No se puede controlar todo, no hay manera de hacerlo. Tengo que aprender a soltar”.

Miedos. "Mis mayores miedos tienen que ver con el alrededor y estos ambientes que se creaban para la película, como los riesgos en la oscuridad, eso siempre nos asusta".

