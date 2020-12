Geraldine Bazán disfrutó un día en la nieve luciendo un fabuloso jumpsuit platinado

Poniendo tierra de por medio entre ella y el escándalo que atraviesa Gabriel Soto, Geraldine Bazán se fue hasta Aspen, Colorado para pasar unas blancas navidades esquiando en la nieve.

La actriz mexicana, de 37 años de edad, viajó lista para divertirse luego de pasar una cena navideña adelantada junto a sus hijas Elissa y Miranda, donde disfrutaron en compañía de otros familiares. Las niñas pasarán la víspera de Navidad al lado de su padre.

Geraldine colocó en sus historias de Instagram varias fotos y videos donde sale presumiendo sus habilidades para deslizarse sobre la nieve, en otros compartió una deliciosa bebida en frente de la chimenea y aprovechó para unas divertidas selfies llenas de nieve.

Geraldine Bazán lleva el vestido de lunares y escote corazón, con unas increíbles botas de charol negras que todas queremos llevar este otoño A sus 37 años luce mejor que nunca

Geraldine Bazán fascina con un jumpsuit platinado en medio de la nieve

El atuendo escogido por la actriz no pasó desapercibido. Cubierta de pies a cabeza para protegerse del frío, la mexicana aprovechó para destacar y hasta mostrar su silueta estilizada.

Geraldine Bazán utilizó un jumpsuit térmico platinado, con piel de peluche por dentro, con el cual se mantuvo cálida en medio de la nieve. Compartió una serie de fotos donde muestra su outfit, ganando halagos por parte de sus seguidores.

"Mi reina hermosa!! Que bien la pasas ehhh, me encanta. Síguela pasando rico, bendiciones", "Que belleza de mujer como brillas" y "La vida tan bella! Cuando las cosas se hacen bien… bendiciones para ti y tus hijas" se leían entre los mensajes escritos por sus seguidores, que ya suman casi cinco millones.

Mientras las redes sociales fueron un hervidero hace unos días al filtrarse un video íntimo de Gabriel Soto, su ex esposo y padre de sus niñas, Geraldine no emitió comentarios al respecto, respetando la privacidad de su ex pareja y buscando el bienestar de las hijas de ambos.

Te recomendamos en video