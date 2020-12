Jennifer Aniston impacta con sexy bikini y short de mezclilla ¿Besando a otra mujer?

Jennifer Aniston es considerada una de las actrices más emblemáticas de las últimas décadas, quien ha logró conquistar a millones de seguidores la serie Friends, donde interpretó a Rachel Gree. En esta ocasión, la actriz de 51 años de edad sorprendió a sus seguidores al publicar una sensual imagen en la que luce su figura.

Jennifer Aniston publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro besando su reflejo frente al espejo, lo cual sorprendió a sus seguidores, quienes de inmediato reaccionaron a la imagen con cientos de halagos y comentarios sobre la belleza de la actriz.

Getty Images

Pero eso no fue todo, pues Aniston también compartió un poderos mensaje en el que hace referencia a lo difícil que ha sido este año para todo el mundo y recuerda a las personas a amarse a sí mismos. "Qué año. Recordatorio para darte un poco de amor … y aguantar", escribió la actriz, quien protagoniza la serie The morning show a lado de Reese Witherspoon.

Jennifer Aniston destacó que la fotografía no es actual, pero eso no detuvo a sus seguidores para resaltar su belleza y atractivo físico, pues a sus 51 años la actriz aún presume su escultura figura y encanto.

"Nos inspiras a todos y estamos MUY felices de llamarte nuestro ídolo. gracias por estar siempre ahí, incluso si no lo sabes". "No puedo explicar lo mucho que te amo y toda la felicidad que me das, eres mi inspiración y me ayudas a creer en mí. No sabes que existo, pero es muy importante para mí decir esto Te amo. Gracias por mejorar mi vida". "¡Siempre me gustaron estas tomas! Hermosa por dentro y por fuera", fueron algunos de los comentarios que recibió Aniston.

Jennifer Aniston pide usar cubrebocas

Cabe destacar que Jennifer Aniston ha sido una de las famosos que más se ha pronunciado ante el uso de cubrebocas para evitar más contagios por Covid-19.

"Entiendo que las máscaras son inconvenientes e incómodas. Pero, ¿no cree que es peor que las empresas cierren … se pierdan puestos de trabajo … los trabajadores de la salud están llegando al agotamiento absoluto? Y este virus se ha cobrado tantas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente. Realmente creo en la bondad básica de las personas, así que sé que todos podemos hacer esto PERO aún, hay muchas personas en nuestro país que se niegan a tomar las medidas necesarias para aplanar la curva y mantener a los demás a salvo.", publicó Aniston.

