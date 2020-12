Adele enamora con su elegancia en un vestido azul plisado y bordado con encaje

Adele ha logrado que muchas personas alrededor del mundo reflexionen y expresen sus emociones gracias a sus canciones. Está comprobado que la música es una terapia, y los temas de la artística británica vaya que son inspiradores, desgarradores y llenos de sentimientos vivos y muy reales.

En canciones como Hello y Someone like you, habla de las ausencias y de lo doloroso que pueden ser, pero a la vez presenta una manera valiente de afrontar ese tipo de situaciones por las que todas las personas han pasado alguna vez en su vida.

Pero si algo ha caracterizado la trayectoria de más de 10 años de Adele, es su imponente presencia sobre el escenario o en diferentes eventos con exquisitos vestidos de gala. La sencillez no existe en esos casos, ya que el glamour siempre ha arropado a la artista británica de 32 años y madre de un hijo.

En la pasada fiesta de Navidad en 2019, la artista deslumbró con un maxi vestido negro de seda con falda estilo tulipán, con escote cuadrado y mangas abullonadas, demostrando lo elegante que se puede ser usando un clásico vestido negro.

Otra elección espléndida que hizo Adele en cuanto a vestuario, fue este traje que lució hace un par de años en una sesión de fotos: con un vestido bordado con encaje y mini falda plisada, fue la reina de la elegancia en aquella ocasión. Este look lo complementó con medias de malla también azules y botines negros de piel.

Los vestidos plisados fueron sus preferidos en una época, ya que en otra ocasión también deslumbró al llevar un mini vestido negro plisado con medias pantys y extravagantes tacones en negro y verde. Si en esta temporada no tienes idea de qué lucir en las fiestas, pues siempre podrás verte fenomenal con un vestido negro.

