“Nunca se me pagó”: La telenovela en la que Edith González actuó durante un año sin cobrar

Edith González dedicó más de cuatro décadas de su vida en construir una de las más grandes y admirables trayectorias artísticas en el mundo del espectáculo mexicano. La estrella, quien partió demasiado pronto el año pasado a causa del cáncer, incursionó en las telenovelas en su niñez y rápidamente logró acaparar la atención con sus dotes artísticas e innegable carisma.

Estas son 10 de las telenovelas más emblemáticas de Edith González La actriz nació el 10 de diciembre de 1964.

Desde su debut a comienzos de los años 70, la actriz brilló imparable con todo su esplendor en numerosas producciones para la pequeña y gran pantalla, creciendo como mujer y como artista en los foros, un espacio donde se consagró como una de las luminarias más emblemáticas de México con su talento, belleza y la gran formación que recibió.

No obstante, entre las muchas telenovelas entrañables y famosas que forman parte del legado que dejó en la pantalla chica, donde quedó inmortalizada para siempre, hubo una en la que la intérprete invirtió su trabajo y esfuerzo durante todo un año sin obtener ni un peso mexicano.

Edith González trabajó gratis en una de sus telenovelas

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante hace varios años, la actriz se abrió sobre las muchas anécdotas que vivió en su carrera y reveló por primera vez en esa oportunidad que hubo una telenovela que grabó “completita” sin recibir el pago correspondiente por su participación.

En la plática, que mantuvo durante casi una hora para el programa En compañía de, la cual el periodista redifundió con cariño a través de su canal de YouTube en días recientes, la protagonista de melodramas habló sobre este acontecimiento en su trayectoria y detalló que todo ocurrió debido a que el acuerdo al que llegó con la producción fue totalmente verbal.

"Ahí quedó un contrato pendiente que no se pagó, tuve una telenovela que nunca se me pagó (…). Completita, toda una novela completita", destapó en esa sincerísima charla con el comunicador.

Aunque Edith González no quiso revelar públicamente cuál fue el melodrama que grabó gratis, la actriz sí dejó entrever que fue cerca de los años cuando grabó Corazón Salvaje, ficción por la que sí le cancelaron. De hecho, explicó que reclamó su pago por esa época después de la partida de Víctor Hugo O'Farrill de Televisa.

“En mi primera cita con el señor Emilio Azcárraga Milmo fui a decirle, 'señor, no me pagaron la novela'. Y me dice, '¿la tienes firmada?', (contesté): 'no, señor, era un contrato verbal", recordó. Lamentablemente para Edith, quien para esa época regresaba al gigante de las telenovelas tras un tiempo en el extranjero, el entonces propietario de la televisora no podía hacer nada por ella y así se lo dejó saber en aquel instante.

"La palabra textual (de él) fue: 'ya te jo….' tal cual, así de simple", narró resignada. "Todo un trabajo gratuito, todo un año de mi vida", rememoró sonriendo, aunque el suceso no se le hiciera nada cómico cuando lo experimentó.

Si bien, al final Edith González no recibió la retribución monetaria conveniente a su labor en esta telenovela, su trabajo no fue para nada. Además de aprendizaje, sumó un proyecto más a la lista de producciones exitosas que encabezó a lo largo de su vida, como Nunca te olvidaré, una historia que, según narró en esta conversación, tiene "el rating más alto en toda la historia de un primer capítulo hasta el día de hoy” con 34.5 puntos.

