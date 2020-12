Angelique Boyer volvería a la música pero con Maluma

Angelique Boyer, reconoció que ama bailar y el show, pero para volver al espectáculo musical necesitaría a alguien como Maluma, sino sería muy difícil. La actriz lleva casi dos décadas trabajando en tramas de la empresa Televisa.

Angelique Boyer se ha enfocado en su carrera como actriz luego de haber pertenecido al grupo Rabanitos Verdes. Banda pop que existió a principios de los 2000. Siendo apenas una adolescente Angelique probó en el mundo musical pero lo suyo era la actuación.

La actriz se alejó totalmente de los escenarios y ha emprendido una exitosa carrera en la actuación de dramáticos televisivos. Ahora piensa que sería muy difícil volver a intentar con la música. Y de atreverse, la novia de Sebastián Rulli dijo que tendría que apoyarse en un proyecto compartido con una figura de renombre internacional, como el colombiano, Maluma.

" Amo el escenario, amo bailar, el show, el espectáculo es genial, pero no, lo veo muy raro, a menos que Maluma me pida que hagamos un dueto o algo así, pero si no, no, va a ser difícil” , dijo Boyer.

Angelique Boyer está feliz por el concierto de reencuentro de sus amigos de RBD

La actriz rindió estas declaraciones luego de que la prensa preguntara su opinión acerca del reencuentro de Anahí, Christopher, Christian y Maite, de la banda RBD. Quienes fueron sus compañeros en la exitosa novela juvenil 'Rebelde'.

"Son recuerdos muy lindos, la verdad es que me da tantísimo gusto que estén reunidos, lástima que no estén completos, pero las razones son muy importantes, tanto Dulce con su embarazo y su bebé, como Poncho con la nueva serie que va a ser y también su bebé, me enteré ayer, qué sorpresa, ¿verdad? Qué bonito vernos así, creciendo y a ellos me tan exitosos me llena el corazón de alegría”, expresó Angelique.

Angelique Boyer además aprovechó para hablar sobre su carrera como actriz y que “siempre fue su sueño” aparecer en la pantalla chica. Y quiere ir quemando etapas. Ahora está es protagonista y estelar pero pronto pasara a otros papeles y está dispuesta a experimentar.

"La verdad mi sueño siempre fue estar en la televisión mexicana, mucha gente hace chiquitas a las telenovelas, pero para mí es un sueño hecho realidad estar en el melodrama mexicano y ser parte de esas historias que atrapan al público, yo quiero seguir haciendo una carrera así, contando historias y llegándole a la gente, quemando las etapas también, los cartuchos, ahorita estoy de protagonista, más adelante tendré que pasar también a otra cosa y recibir todo eso con amor, seguir creciendo, entonces ahorita la industria está tan golpeada que hacia dónde vamos, no lo sé, pero extraño el teatro y extraño estar cerca de la gente”, dijo la actriz mexicana.

