Exigen a Luis Miguel pronunciarse por el fallecimiento de Armando Manzanero

Este lunes 28 de diciembre el mundo del espectáculo amaneció con una desgarradora noticia: el legendario compositor mexicano Armando Manzanero falleció durante la madrugada debido a las complicaciones derivadas por la covid-19.

Su inesperada partida a los 85 años de edad enlutó a ciudadanos México y el mundo entero que durante décadas se enamoraron con los centenares canciones que el originario de Yucatán dejó como parte de su legado.

Por ello, desde tempranas horas este lunes, las personalidades que llevaron en sus voces sus románticas canciones y un sinfín de famosos y amigos más se han pronunciado públicamente al respecto enviando sus condolencias a la familia y presentando sus respetos a la memoria del gran maestro ante su partida.

Amigos despiden a Armando Manzanero en redes sociales Twitter se llenó de mensajes para honrar al canta-autor

Sin embargo, hay una estrella que destacó cantando las creaciones de Manzanero que hoy todavía está ausente de la avalancha de mensajes de despedida: Luis Miguel, un cantante que formó una mancuerna invencible con Manzanero durante la década de los 90 que ayudó a “El Sol de México” a consagrarse a nivel mundial.

Aunque desde siempre LuisMi se ha caracterizado por ser una persona reservada, su silencio ante la partida del “Rey del Romanticismo” se hizo sentir en redes sociales, donde los usuarios le exigieron manifestarse ante el fallecimiento del maestro que compuso temas para él y produjo sus exitosos discos de boleros.

Fans piden a Luis Miguel despedirse de Armando Manzanero

En Instagram, donde nunca ha sido muy activo, Luis Miguel no actualiza su perfil desde el pasado mes de agosto, pero ante la muerte de Armando Manzanero que el mundo llora, una parte del público esperaba que el intérprete de 50 años rompiera meses de mudez con una publicación especial dedicada al cantautor que tan influyente fue en determinado punto de su carrera.

No obstante, puesto que hasta la fecha no ha hecho declaración alguna, internautas llenaron sus últimos posts en la red social con decenas de mensajes donde manifestaron su decepción por su silencio ante este suceso y le pidieron despedirse de Manzanero de manera pública.

“¡No puedo creer que Micky no diga nada! La historia con el señor Manzanero es inolvidable. ¡Es única! Ay Micky, no lo puedo creer”, expresó uno de los casi dos millones de seguidores del artista en la red social. Por otro lado, un usuario arremetió: “Ni un gracias para el maestro Armando Manzanero que te dio tanto en tu carrera Micky, por algo se quedó tan sentido contigo, qué malagradecido”.

Mientras, un tercero exclamó: “Esperé encontrar unas palabras hacia la partida de Manzanero y nada. Pésima administración de esta página, más se sabe de Luis Miguel por la farándula”.





Empero, muchos de los fans del cantante de Cuando calienta el sol no tardaron en salir en defensa de él arguyendo que siempre ha sido muy reservado con estos asuntos pues no es su “estilo” despedir a las personas a través de redes sociales y sostuvieron que no necesita enviar sus condolencias por esta vía para demostrar ante el mundo su pesar.

“Yo pienso que no es su obligación, yo tampoco soy de expresar mis sentimientos, soy igual que él me lo guardo y ya, de qué sirve dar condolencias y el pésame, si él no quiere decirlo no es su problema, dejen de tirarle hate por favor, el no anda de chismoso en las redes sociales como otros…”, escribió una fan.

Igualmente, un segundo seguidor expresó: “Luis Miguel es un tipo educado y lo privado lo hace en privado, así como las flores que le mandó a José José y a Juanga. No sean ridículos pidiendo tonterías. La muerte no es un show. Él dirá lo que quiera, por el medio que quiera y cuando quiera”.

Y, otro de sus admiradores apuntó ante la avalancha de críticas: “Él lo hace en lo personal. No es necesario hacerlo público. No lo conocen, ¿juzgan sin saber solamente porque no lo hace público? Fatal y fuera de lugar sus comentarios”.



Por último, un cuarto devoto destacó: “Claro está que Luis Miguel no es muy activo en las redes sociales, cada quién demuestra su afecto por alguien a su manera, como ya hemos visto que Micky lo ha hecho con rosas blancas cuando murió Juan Gabriel, José José y otros artistas. No le den tanta importancia a una publicación, simplemente es algo a lo que él no recurre…”.

Luis Miguel y Armando Manzanero se conocieron a finales de los 80 en una entrevista televisada con Verónica Castro y, al poco tiempo, se reunieron para trabajar juntos musicalmente en Romance, un disco de 1991 producido por el compositor que marcó la incursión del hijo de Luis Rey en este género.

El material discográfico fue un éxito avasallante con más de 7 millones de copias vendidas en todo el mundo y numerosos premios y reconocimientos; además, de que el estilo del álbum ayudó a LuisMi a madurar su imagen en la industria musical donde ya era famoso como estrella pop.

Años después, volvieron a trabajar juntos para lanzar una segunda producción de boleros llamado Segundo romance en 1994. A este le siguió el disco Romances en 1997. Y, por último, Mis romances en 2001.

Empero, la buena relación repleta de admiración mutua no terminó tan bonita como comenzó y entre ambos hubo un gran distanciamiento. De hecho, aunque nunca se supo a ciencia cierta qué fue lo que provocó esta lejanía, Manzanero dio una fuerte declaración sobre el cantante en 2017 que dejó en evidencia que no estaban en los mejores términos.

“Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo. Dejó mal a un señor que es grandioso como [el cantante] Alejandro Fernández. Si hizo eso… ¿Qué se puede esperar de él? Se volvió loco. Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena”, dijo, de acuerdo a El País, en una entrevista tras preguntarle si LuisMi participaría en el concierto homenaje que le rendirían.

Sin embargo, meses más tarde, en otra plática a Suelta la sopa, Armando Manzanero aseveró con convicción que el intérprete más grande de todos era Luis Miguel y además aseguró estar “muy agradecido” por todas las canciones que le grabó.

