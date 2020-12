Consuelo Duval enamora con un pantalón skinny negro y un elegante suéter navideño en un perfecto look de fin de año

Consuelo Duval junto a sus compañeras de programa en Netas Divinas, transmitieron hace un par de días su último programa de 2020, en el que hablaron sobre cómo habían pasado sus navidades en la infancia y cuál había sido ese regalo que siempre habían esperado y jamás consiguieron en esa época.

En el caso de la querida 'Federica' de La Familia Peluche, recordó que en su infancia la pasó muy feliz en estas fechas, sobre todo cuando llegaba el momento de visitar a su pareja de tíos 'ricos, ya que celebraban en una gran casa y con montones de obsequios para todos.

"Las navidades para mí fueron muy muy felices en la infancia porque íbamos a la casa de mi tía Mary y era la casa de los ricos, entonces estaba el arbolote y un chingo de regalos. Lo único que me importaba llegar a ver al árbol y ver dónde en el regalo decía 'para Panchita (ella misma) de no sé quien"", confesó en el programa desatando las risas de sus colegas.

"Hasta que en una Navidad, que se dan el agarrón mi papá y mi tío (…) y se acabaron las navidades", enfatizó, recordando un altercado que tuvo su papá, siempre sobrio, con un tío 'borracho' al que le tiene mucho cariño, dijo.

Al momento de confesar cuál había sido su regalo más deseado, confesó que era cierta muñeca: "Mi juanita pérez, nunca me la compraron. Me la regalaron mis hijos después pero no de Navidad".

Pero además de maravillarse con estas confesiones, los seguidores de Consuelo Duval también cayeron rendidos a sus pies luciendo un look sencillo pero elegante y cómodo, que sirve perfectamente para celebrar Navidad y Año Nuevo.

Se trata de un outfit compuesto por un clásico pantalón negro skinny a la cintura, muy favorecedor para todas las mujeres, combinado a la vez con un suéter de punto negro estampado con motivos navideños, muy cómodo y que refleja todo el espíritu festivo de estas fechas.

Instagram Netas Divinas

Todas sus compañeras en Netas Divinas, como lo son Paola Rojas, Daniela Magun, Natalia Téllez y Jacqueline Bracamontes, también se unieron a la moda de los suéteres navideños, encantando a los televidentes.

