Ferdinando Valencia y Paul Stanley conmovidos casi hasta las lágrimas al recibir mensajes de sus seres queridos fallecidos

Ferdinando Valencia y Paul Stanley se conmovieron casi hasta las lágrimas en uno de los más recientes programas de Hoy, en el que la angelóloga Ariadna Tapia les reveló mensajes de sus seres queridos que ya no están en este mundo, pero cuyas almas siguen amándolos.

Los mensajes a Ferdinando Valencia y Paul Stanley de parte de sus familiares fallecidos

En un video compartido por Las Estrellas en su página web, Ariadna Tapia manifestó a Ferdinando Valencia que su hijo Dante sabe cuánto lo ama y cuánto luchó por él en vida: "Ferdinando, sabes perfectamente que tienes un ángel en el cielo. Ama la forma desde que le hablabas en el vientre, la forma en que tocabas el vientre de su madre. Cuando nació, la forma en que lo cargabas y pegabas tu cabeza a la cabeza de Dante".

Y continuó diciendo: "Ama y sabe que lo amas y siempre va a estar unido en esa gran familia, se sigue manifestando todos los días en casa. Está contigo", agregó la especialista, conmoviendo por completo a Ferdinando quien agradeció el mensaje de parte de su hijo.

Después fue el turno de Paul Stanley, quien recibió un mensaje de su fallecido padre, en el que le enfatizaba lo mucho que lo amaba, pidiéndole perdón por si no compartieron lo suficiente.

"A tu papi le parece muy importante decirte una sola palabra. Bueno, son dos, una es 'te amo' y la segunda es 'perdóname'. Es muy importante para él decirte esto, si no estuvo el tiempo que tú necesitabas con él, si no te demostró lo importante que eras para él en su momento, sí lo eras y tú lo sabes bien y siempre lo has sabido", señaló la angelóloga.

