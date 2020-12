Así se ve Omar, el hijo de Violeta Isfel, a sus 17 años

Durante el mes de diciembre pero del año 2003, Violeta Isfel cumplió su sueño de convertirse en mamá al alumbrar a su unigénito, Omar. Con apenas 18 años, la actriz asumió llena de alegría por el nacimiento de su bebé este importante rol en su vida a la par de su desarrollo artístico. Y, desde entonces, se ha dedicado a derrochar talento en los foros mientras detrás de cámaras todas sus energías están avocadas a la crianza y educación de su retoño como madre soltera.

Violeta Isfel reveló que la fama que ganó por "Atrévete a soñar" la "agobió muchísimo" Aunque la actriz aún está activa en la actuación, se encuentra enfocada en su negocio de hamburguesas.

A pesar de que ni su embarazo ni los primeros meses de maternidad fueron color de rosa al lado del padre de su hijo, Rommel Ramírez, con quien vivió un verdadero infierno, tener a su hijo cambió su vida, su perspectiva y le dio las fuerzas necesarias para huir del calvario que vivía junto a su expareja.

Ahora, ese niño que la llenó de gozo y se convirtió en el motor de su existencia para salir adelante como mujer, madre y profesional, recién cumplió sus 17 años, demostrando que aunque para su mamá sigue siendo ese pequeño bebé que tanto anheló, él ya dejó atrás la niñez para convertirse en todo un guapo joven que la llena de orgullo con sus emprendimientos.

Violeta Isfel cuenta cómo vivió el embarazo y primeros meses de su hijo Omar

Omar Isfel nació el 27 de diciembre de 2003 producto de la relación que la antagonista de Atrévete a soñar vivió con Ramírez. De esta importante etapa en su juventud, la actriz habló a comienzos de este año en una entrevista a corazón abierto con Aurora Valle para su programa Confesiones donde reveló que siempre tuvo la certeza de que quería ser madre, pero su error fue que no se fijó con quién, lo que resultó en una serie de complicaciones.

Violeta Isfel contó que su relación estaba mal cuando decidió quedar embarazada. Su expareja tenía un problema de alcoholismo y casi nunca estaba en la casa que compartían con sus exsuegros, pero debido a su enamoramiento, estuvo ciega ante sus malas actitudes durante mucho tiempo y pensó que tener un bebé resolvería los problemas entre Ramírez y ella.

“Yo traía puestos mis lentes rosas y entonces a todo le buscaba una justificación y todo iba a estar bien (…), en este afán de salir adelante sin darte cuenta que estabas pisándote tú misma y dije ‘claro, es el momento de ser mamá, a lo mejor y eso arregla las cosas”, contó, pero esto no ocurrió.

“Viví en unión libre con él y con su familia porque era su mamá, su papá, mi cuñado más chico, quien por cierto era un dolor de cabeza (…) Decido ser mamá, él recibe la noticia y no le hizo mucha gracia”, relató Violeta Isfel.

Debido a esto, vivió su embarazo sola, como en una burbuja; no obstante, lo disfrutó mucho. “Lo que hice fue comprar libros, me inscribí a la revista de padres, le ponía música clásica mientras abajo se escuchaban narcocorridos (…), yo salía a conseguirme los antojos. A pesar de que estaba muy complicada la situación ahí, yo viví mi embarazo disfrutándolo muchísimo”.

Sin embargo, la estrella de 35 años destacó que, tras el nacimiento de su hijo, se le cayó la venda y se dio cuenta de que no quería vivir como lo estaba haciendo. Por ello, y tras una serie de eventos, su instinto maternal la llevó a tomar la decisión de huir de ese hogar por su bienestar y el de su pequeño, rompiendo definitivamente con la actitud sumisa que había llevado para rebelarse.

“Yo decidí ser mamá soltera, nadie me dejó. Yo tomé la decisión, por buscar una calidad de vida y Omar fue el motor más grande. Hoy sé que si no hubiera tomado la determinación de ser madre, yo no hubiera tenido la fortaleza de salir de ahí y no sé donde estaría”, añadió Violeta Isfel.

Después de irse a vivir junto a su hijo con sus papás, la artista confiesa que procuró que Omar mantuviera una relación con su exnovio, por lo que planificó visitas supervisadas por sus papás en su casa, pero debido a que este quiso secuestrar al niño de entonces meses de nacido durante uno de estos encuentros, terminó con cualquier convenio.

Posteriormente, Violeta recibió muchas amenazas por parte de su ex que la mantuvieron viviendo en zozobra, hasta que finalmente se confrontaron ante las autoridades que determinaron que Rommel debía pagar la manutención a su hijo. Tras el fallo del juez, este desapareció definitivamente de sus vidas.

El aspecto actual de Omar Isfel

Hoy, 17 años más tarde, Isfel es una mujer feliz, con una carrera llena de éxitos que disfruta tanto del amor de su marido, el empresario Raúl Bernal, como de su hijo, quien la apoya incondicionalmente en su carrera, relación y hasta en el negocio de hamburguesas que abrió durante la cuarentena.

Por esta razón, cuando el pasado domingo 27 de diciembre el joven cumplió años, la estrella no pudo dejar de felicitarlo con una tierna publicación en Instagram donde le dedicó unas lindas palabras junto a una serie de instantáneas que demuestran la estrecha relación y cariño que al sol de hoy se tienen.

“Me siento más que orgullosa de ti hijo, Omar Isfel. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS 17! Te amo”, le expresó Violeta Isfel en la descripción del post.

Por otro lado, actualmente el intrépido jovencito persigue una carrera en la música a la par de que se desempeña como un talentoso youtuber que cuenta con más de 100 mil fieles seguidores a su contenido en la red social.

Además, en Instagram, acumula más de 100 mil admiradores a quienes les comparte imágenes sobre su vida, sus logros, proyectos, su entrañable lazo con su mamá y sus atrevidos cambios de look.

También te puede interesar: