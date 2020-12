Tomorrowland despide el 2020 con una fiesta virtual que hará historia

Tomorrowland es considerado uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, que en esta ocasión realizará una edición mágica de Año Nuevo creada completamente en formato digital, donde más de 25 artistas internacionales se presentarán en cuatro escenarios luminosos diseñados con tecnología 3D.

En entrevista con Publimetro, el fundador de este festival, Michiel Beers afirmó que tras el éxito que tuvo la edición digital realizada en julio de este año, se decidió hacer un nuevo evento con el fin de enviar un mensaje de esperanza y unión debido al contexto en el que se encuentra el mundo por la pandemia de Covid-19. Además, adelantó algunos detalles de lo que se podrá ver en Tomorrowland 31.12.2020.

Tomorrowland / Cortesía

"Definitivamente queremos llevar alegría a todos los rincones del mundo con esta edición del festival, es algo que está implícito en la esencia de Tomorrowland. Por esta razón vamos a presentar un show completamente diferente a lo que se ha visto en otros festivales digitales, utilizamos tecnología de alta calidad y los espectadores se podrán adentrar en un mundo hermoso y fantástico conformado por escenarios conceptuales. Ha sido un trabajo muy arduo porque queremos que sea perfecto, entonces cuidamos cada detalle para que realmente las personas disfruten un concierto de calidad. Cada escenario será como una isla digital y las personas que se conecten podrán disfrutar de cuatro salas que están ambientadas diferentes espacios, por ejemplo abajo del agua, en la selva, ver el escenario desde arriba", explicó Michiel Beers.

Tomorrowland / Cortesía

De acuerdo con Michiel Beers, Tomorrowland ha marcado un precedente en el entretenimiento, pues él y su equipo creativo lograron formar un mundo virtual usando efectos especiales, diseños en 3D, producción de video, así como herramientas que se implementa en la creación de videojuegos. Por lo que afirmó que este año les permitió a los creadores de eventos aprender del mundo digital y con ello desarrollar herramientas tecnológicas que permitan llevar diversión a todo el mundo.

Aquí el tráiler de Tomorrowland…

"Realizar un festival digital es mucho más complejo que hacer un festival real porque se trata de implementar más efectos y muchos más detalles, pero eso nos permitió ser más creativos y agregar elementos que en el mundo real no podríamos usar, en general aprendimos mucho en los últimos meses y eso creo que fue algo de lo bueno que dejó este 2020. Sin embargo, esperamos poder hacer el festival en vivo el próximo año", mencionó Beers.

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

Tomorrowland 31.12.2020 está conformado por cuatro escenarios: Melodia, donde se presentarán Armin van Buuren, Charlotte de Witte, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix; Atmosphere que contará con los sonidos profundos de artistas como Arbat, Camelphat, Maceo Plex, Meduza y más; mientras que en los escenarios Planaxis y Pulse se podrán ver las presentaciones de Diplo, Boys Noize, Duck Sauce, Sub Zero Project, entre muchos otros.

"Creemos que la mejor forma de iniciar el 2021 es celebrando la vida y me parece que todo el mundo está superando un prueba muy difícil, por lo que debemos seguir manteniéndonos positivos", destacó Michiel Beers.

"Estoy muy feliz de ser parte de esta edición de Tomorrowland. Aunque no hay personas reales me sentí como si estuviera en un festival real, así que estoy muy emocionado de estar en el escenario para la fiesta de Año Nuevo. Voy a tocar tanta música inédita y realmente quiero llevar a la gente a un viaje, tocar algunas cosas que suenan diferentes", dijo Martin Garrix.

¿Cuándo y dónde verlo?

El festival se podrá ver por la plataforma NAOZ el 31 de diciembre a partir de las 20:00 horas hasta las 3:00 del primero de enero en las 27 zonas horarias del mundo. El precio del acceso general para disfrutar de Tomorrowland es de 20 euros, que corresponden a 488 pesos.

David Guetta entrega beats cargados de tecnología y humanidad para fin de año El Dj número del uno del mundo adelantó a Publimero cómo será su show en "Tomorrowland 31.12.2020"; además, United At Home que será de caridad.

También puedes ver: