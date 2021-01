Adele fascina con un pantalón culotte de seda floreado y un top de cuello tortuga ideal para el invierno

Adele regresará a la música por todo lo alto después de 5 años de ausencia, con un nuevo disco que lleva preparando desde hace varios meses junto a otras estrellas de la música mundial, garantizando así un producto de calidad que de seguro conquistará nuevamente a sus fieles seguidores.

Y es que, aún sin estrenar disco, el sueldo de Adele parece que jamás se vio afectado en lo absoluto, ya que el periodista Ryan Smith reportó para el diario británico Daily Mail que la artista recibió en 2019 al menos 12 millones de dólares, como parte de las ganancias de sus anteriores discos y giras, que todavía siguen generando una fortuna para la cantante de 32 años y madre de un hijo.

Aunque los seguidores de la intérprete de Someone like you y Hello permanecen a la expectativa sobre su futuro musical, lo cierto es que en estos últimos años Adele se ha concentrado en sí misma, en su vida personal y en su hijo.

Enfrentó la separación de su esposo, Simon Konecki, de quien se divorció después de tres años de matrimonio y resultó ser todo un ejemplo de fortaleza y valentía, demostrando que una separación no es motivo para derrumbarse, todo lo contrario. Ella se propuso brillar y así lo logró a la vista de todo el público que la apoya.

En su más reciente aparición en televisión, en el programa Saturday Night Live, deslumbró por completo a todos sus seguidores con un atuendo total black, compuesto por un moderno blazer off shoulder combinado con un pantalón negro skinny de traje, dando así una lección de elegancia y moda a todos los espectadores, después de su radical pérdida de peso.

Y aunque en los años pasados, Adele siempre aparecía en público usando ostentosos vestidos, en su mayoría en tonos oscuros y recubiertos de brillantes, ahora también le ha tomado el gusto a usar pantalones. Son una prenda de vestir muy cómoda, versátil y sobria, y lo confirmó la propia cantante al lucir un pantalón culotte de seda negra estampada con flores, junto con un top negro de cuello tortuga espléndido y favorecedor en toda ocasión.

Así mismo, en los días finales de 2020, Adele se mostró de lo más cómoda con un look deportivo, compuesto con un pants negro y una sudadera estampada con capucha, mostrando cómo verse sobria pero sin renunciar a la comodidad.

