Jennifer Lopez confirma que es una súper estrella en el cierre del 2020 luciendo un jumpsuit plateado y un maxi abrigo de plumas

Jennifer Lopez confirmó una vez más que es una súper estrella de la canción, cuando se adueñó del gran evento anual de Dick Clark’s Rockin Eve escenificado en el Times Square, donde demostró una calidad vocal extraordinaria.

Tomada de la mano de su prometido, Alex Rodríguez, el ex grandes ligas de los Yankees de New York, la también actriz llegó horas antes de iniciar el show con un nuevo look invernal con el que derrochó glamour en un estilo sin igual que la destaca como una de las celebridades mejor vestida.

JLo escogió esta vez un conjunto de pants y sudadera negra, y sobre esto se envolvió en un exquisito abrigo en suave color naranja con estampado de leopardo, y completó su outfit con una botas color canela de cordones sin anudar.

La cantante se cubrió la boca y la nariz con una mascarilla rosa tenue para mantenerse protegida, y además llevó unas gafas grandes marrones.

Minutos después, Jennifer Lopez se vio ensayando para su actuación principal en la que se esmeró, demostrando que es una de las mujeres latinas con mayor influencia en el mundo del espectáculo.

Jennifer Lopez derrocha talento y elegancia para despedir el 2020

Nadie pone en duda el talento de Jennifer Lopez y en este show de Fin de Año, la cantante de origen puertorriqueño cautivó en el escenario dispuesto para despedir el 2020, con un nuevo traje de fantasía firmado por Balmain con el que se vio sublime.

La intérprete de 51 años, ingresó antes de que el reloj diera las 12 de la medianoche y de la caída de la bola de cristal, a través de un video en el que se vio con el traje de princesa azul celeste de la misma firma, paseando por las calles aledañas al Times Square y en la estación del metro.

En minutos, la diva del Bronx aparecía elevándose en el escenario sobre una plataforma con un abrigo confeccionado en blanco en seis niveles, alternando transparencia y hermosas plumas de avestruz. En la cabeza llevó un tocado en plateado de Valentino que simulaba el estilo bola de cristal.

Al quitarse el abrigo, su outfit reveló una chaqueta estilo blazer con las fabulosas mangas y hombreras a pico, que también mostró en su chaqueta de Balmain negra, sobre el vestido azul de tul.

Al cantar el tema ‘In the Morning’, JLo se despojó del blazer revelando un ceñido jumpsuit de gran escote en V, y hombros descubiertos, con el que bailo y cantó durante la excelente velada.

La estrella del pop recordó a los televidentes y a los pocos asistentes que pudieron presenciar el show en vivo que todo al cierre del año era diferente, al hablar de su presentación en el Súper Bowl en febrero en la ciudad de Miami.

“Este año nos enseñó algo, nos enseñó a estar agradecidos por lo que tenemos y a apreciar cada momento. Perdimos demasiados. Demasiado para dar un momento por sentado”, dijo Lopez emocionada, según la publicación del Daily Mail.

Por ello invitó a todos a disfrutar la vida. “Así que esta noche vamos a vivir, nos va a a encantar y vamos a bailar de nuevo. Y vamos a seguir soñando”, mencionó con una sonrisa.

Jennifer Lopez dejó a su público complacido al demostrar su calidad vocal con la canción ‘Waiting for Toninght’, tema que a los segundos se transformó en la versión desenfrenada de ‘Dream On’ de Aerosmith, en la que dejó ver la preparación de su voz para las notas altas.

Tras terminar esta interpretación, una piroctenia llenó de sonido y papelillo el lugar para arrojar el paral del micrófono al suelo en señal de culminado el show.

¡Feliz Año a todos!, exclamó Jennifer para despedirse en grande.

