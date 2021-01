'Estuve muy mal': Maribel Guardia revela que se contagio de Covid-19

Maribel Guardia dio a conocer que se contagio de Covid-19 y habló sobre su experiencia en redes sociales. Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz afirmó que se sintió muy mal, presentó síntomas como escalofríos, mala circulación y dolor de cuerpo.

"No me dio temperatura, pero cuando mi marido se enteró que estaba con Covid, me dice 'yo te voy a cuidar, yo no te voy a dejar sola', le dije no vete a otro cuarto y no quiso y se contagió, y él sí estuvo muy mal, le dio un hipo que es un daño colateral del Covid que a muchos pacientes le da, que tiene unas contracciones del diafragma, no podía comer, todo lo vomitaba, estaba deshidratado", mencionó la actriz de 61 años de edad.

Instagram

Asimismo, Maribel Guardia destacó que encontraron una doctora que le dio medicamento especial para el hipo, así como cortisona, suero. "Todo por la venta, en fin, le salvó la vida, gracias a Dios", comentó.

"Todo esto se los cuento porque sé que hoy en la noche va a haber fiestas y les pido por favor que se cuiden, que cuiden a las personas que aman, que cuiden a los mayores y a las personas que los rodean cuando lo tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder, ha cobrado tantas vidas, por favor cuiden a las personas que aman hoy en la noche, recibamos el 2021 y que ya este virus no cobre más muertes de las que ya ha cobrado, que Dios los bendiga, gracias por su amor, bendiciones para todos y que Dios los guarde en la palma de su mano. Los quiero mucho", mencionó Guardia, antes de las celebraciones de Año Nuevo.

Maribel Guardia pide a las personas que se cuiden…

Cabe destacar que Maribel Guardia se suma a la lista de famosos que han enfrentado al coronovirus, pues hace a penas unos días, la actriz y conductora Luz Elena González también reveló que dio positivo al Covid-19.

‘No me he sentido nada bien’: Luz Elena González revela que tiene Covid-19 La actriz de 46 años de edad afirmó que una persona de su servicio doméstico la contagió

También puedes ver: