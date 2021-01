Nicky Jam sorprende con su impresionante transformación al perder más de 20 kilos

Nicky Jam celebra a lo grande el recién culminado 2020, después de conseguir el amor de su vida y de lucir cada día más feliz al lado de la modelo estadounidense, Cydney Moreau, quien se ha convertido en la gran compañera de sus días.

A través de sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, el reguetonero de 39 años comparte lo feliz que se siente entre hacer su música y vivir la felicidad de un hombre enamorado.

Recientemente la modelo estadounidense estuvo de cumpleaños y el cantante mostró que está enamorado y festejó por todo lo alto un nuevo año de vida de su amada, llenándola de regalos, flores, detalles románticos y una fiesta entre amigos.

La nueva imagen de Nicky Jam es de todo un galán

En fotografía que compartió con sus fans, Nicky Jam presumió su gran logro del 2020: una transformación increíble al perder más de 20 kilogramos de peso.

“45 lbs, ahora le damos a las pesas y matamos”, escribió al pie de la imagen con la que dejó a muchos sin palabras ante una apariencia totalmente nueva, tras haber iniciado un régimen alimenticio que lo convirtió en un hombre saludable.

Después de varios meses de mantener una dieta y entrenamiento físico, el cantante está preparado para iniciar la fase de tonificación muscular a través del levantamiento de pesas, tal como lo precisó en la selfie publicada, donde se puede observar su cuerpo tatuado y un abdomen plano.

A través de otra postal, el reguetonero ha relatado cómo se siente al perder tanto peso y sentirse renovado al bajar de peso y poder aprender hasta una disciplina deportiva en la que nunca fue “bueno”.

“…todavía me falta mucho, pero el baloncesto me ayudó a bajar de peso, me ayudó a no tener ni que mirar el teléfono. Ya voy para 40 años y nunca en mi vida tuve un balón en la mano. Estoy cantando desde que tengo 11 años. Cuando me invitaban a jugar les decía (no, gracias tengo un sueño de ser un cantante)…Ahora juego todos los días y me siento como nunca..”, explicó Nicky Jam al confirmar lo bien que se siente con su nuevo estilo de vida.

En el pasado, el cantante llegó a pesar más de 100 kilos, pasando por una vida de excesos, por lo que decidió iniciar un plan dietético con el que logró disminuir su peso. La nueva imagen no la había registrado nunca y, por eso se encuentra satisfecho presumiendo su físico.

“Empezamos el año lindo carajo y, con cara de regañado”, escribió en su más reciente publicación, en la que se vistió de gala con un traje negro, camisa blanca y corbata vinotinto. Miles de comentarios de sus fans alabaron su estilo y su porte elegante.

