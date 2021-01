Selena Gomez una diosa en vestido de mezclilla bordado con perlas y corsé de malla y encaje

La carrera de Selena Gomez ha estado plagada de altibajos y momentos que han marcado a sus fans. Desde su trasplante de riñón a su polémica ruptura con Justin Bieber, hay un aspecto que se ha mantenido constante en la actriz y cantante: su maravilloso estilo.

Catalogada por los especialistas como una de las mejores vestidas de Hollywood, Selena ha logrado combinar la elegancia y una sensualidad ligera, sin rayar en lo vulgar.

Ya sea caminando por una alfombra roja, o saliendo del gimnasio en mini top negro deportivo y shorts blancos, la intérprete de Lose you to love me se roba las miradas, eclipsando a sus colegas celebridades.

Para una de sus apariciones en la Met Gala, el evento anual donde se celebra lo mejor de la moda, la mejor amiga de Taylor Swift deslumbró al mostrar más piel de lo acostumbrado.

Selena Gomez llegó luciendo un vestido de mezclilla largo estilo sirena con perlas blancas bordadas a su alrededor. En la parte superior destacaba un diseño de corsé fabricado con malla negra y encaje.

Su cabello rojo y maquillaje cargado fue el toque necesario para hacerla destacar y brillar bajo los flashes de las cámaras. Este si bien no es un atuendo para todo el mundo, puede recrearse evitando el corsé, ideal para una fiesta de fin de año o una cita con tu persona especial.

Selena Gomez se encuentra filmando una serie de comedia en la actualidad que será transmitida por Hulu en Estados Unidos, además de preparar nuevas canciones para su próximo disco.

