Chiquis Rivera mostró su ostentoso clóset y toda la ropa que sacó de él para donarla este 2021

Chiquis Rivera decidió comenzar este 2021 renovando su vida y también su armario, ya que compartió con sus seguidores imágenes de su armario y de toda la ropa que sacó de él para recuperar espacio, ordenarlo y a la vez donar aquello que ya no va a usar en el futuro.

"Este ha sido mi proyecto los últimos dos días, todos estos ganchos son de ropa que ya saqué. No me juzguen, no me critiquen, creo que tengo un desmadre", expresó la hija de la fallecida Jenni Rivera, haciendo referencia al espacio que se encontraba un poco desordenada por los mismos arreglos que estaba haciendo.

"Ya saqué, creo que de la ropa, un 55%, se los juro. Y de los zapatos, fueron como un 70% yo creo. Faltan las botas. Hay que sacar unas cuantas botas y bolsas también y lo voy a donar todo porque pues la verdad este año no se puede un 'yard sale' por la pandemia", detalló la intérprete de temas como La malquerida y Qué sacrificio.

En el espacio, aún estando con la mitad de la ropa disponible, podían verse algunos vestidos, blusas con brillantes y numerosas docenas de jeans, una de las prendas favoritas de Chiquis Rivera. También podían verse diversos modelos de zapatos y botas, de los cuáles también regalaría varios pares que ya no usa.

Finalmente, mostró cómo al menos la mitad de las prendas de vestir de su armario estaban guardadas en bolsas negras, listas para ser regaladas. Con esto, aumentó el espacio libre en su armario, disponible para todos los looks coquetos que le esperan en este 2021 que seguro estará lleno de compromisos laborales.

Mientras tanto, Chiquis Rivera sigue celebrando su éxito musical gracias a su más reciente disco "Playlist", el cual fue calificado por EFE América como una de las mejores 20 producciones de 2020.

