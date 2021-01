Harry Styles y Olivia Wilde son captados de la mano y en plena boda ¡Así expusieron su romance!

Han pasado sólo cuatro días de este 2021 y los famosos ya están dando de qué hablar. En esta ocasión, Harry Styles fue captado de la mano de la actriz Olivia Wilde durante la boda de uno de sus amigos en común y, se dice, que el cantante y la actriz llevan varias semanas saliendo.

Descubre la bebida ideal Esta bebida es la sinergia perfecta entre el sabor y un modo de vida saludable

Harry Styles y Olivia Wilde asistieron a la boda del agente del cantante, que se llevó a cabo el fin de semana en el rancho San Yisdro, en Montecito, California, así lo dio a conocer la revista People, quien también tuvo contacto con una fuente cercana a la pareja, que confirmó que Styles y Wilde sí mantienen una relación amorosa.

"Eran cariñosos con sus amigos, se tomaban de la mano y parecían muy felices. Han salido durante algunas semanas", informó dicha fuente a la revista People.

Asimismo se dieron a conocer una serie de fotografías en las que se ve a Olivia Wilde con un vestido florar largo mientras tomaba de la mano a Harry Styles, quien para esta ocasión lució un traje negro ajustado combinado con una camisa blanca abotonada. Eso sí, los dos actores usaron cubrebocas debido a la pandemia de Covid-19.

how it how its

started going pic.twitter.com/fgomUP36bc — Page Six (@PageSix) January 4, 2021

Harry Styles may have predicted Olivia Wilde romance in One Direction song https://t.co/6iFlkNdmvI pic.twitter.com/QWj9LHq2XT — Page Six (@PageSix) January 4, 2021

Pero eso no es todo, pues Olivia Wilde de 36 años de edad y Harry Styles de 26 fueron vistos en una residencia de Los Ángeles cargando su equipaje.

La publicación estadounidense también señaló que a principios de 2020, Olivia Wilde se separó de Jason Sudeikis con quien mantenía una relación desde 2011 y con quien tuvo dos hijos: Otis de seis años de edad y Daisy de cuatro años.

Olivia Wilde y su expareja Jason Sudeikis / Getty Images

Así surgió el romance entre Harry Styles y Olivia Wilde

Harry Styles y Olivia Wilde pasaron tiempo juntos durante la filmación de la cinta Don’t Worry Darling en Los Ángeles. El filme está ambientado en la década de 1950 está protagonizada por Florence Pugh como una ama de casa que descubre una verdad inquietante en una comunidad en California y Styles personifica al esposo de Florence. Por lo que se dice que en ese momento comenzó su historia de amor.

Un sistema inmune fortalecido, es tu mejor aliado ante Covid-19 La alimentación es uno de los ejes más importantes para mantener un buen sistema inmunológico

Además, durante una entrevista para la revista Vogue, Olivia Wilde afirmó que se entusiasmó mucho al saber que Harry Styles formaría parte del elenco de la película, pues la cinta cuenta con detalles muy estilísticos y sabe que Styles aprecia la moda.

Olivia Wilde beams on set of 'Don't Worry Darling' after Harry Styles visit https://t.co/l45TbHUoRP pic.twitter.com/IjRbgDVJlJ — Page Six (@PageSix) January 4, 2021

Kendall Jenner posa con un sexy pantalón animal print en Instagram La modelo publica fotos en Instagram con su outfit salvaje

También puedes ver: