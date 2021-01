Andrea Torre deslumbra en su primer look del año con camisa blanca bordada, falda a la cintura y botas altas negras

A pesar de las crisis desatadas a raíz de la pandemia de coronavirus, el año pasado estuvo lleno de éxitos en todos los terrenos para Andrea Torre. Y es que la actriz brilló nuevamente con su magistral interpretación de ‘La nena’ en las últimas temporadas del programa de comedia familiar Una familia de diez, pero también destacó con sus muchas otras facetas como mamá, vlogger, empresaria y, especialmente, como auténtica fashionista.

Durante el 2020, la luminaria nacida en El Salvador, pero adoptada con cariño por los mexicanos, demostró que su versatilidad no solo se limita a sus interpretaciones en la pantalla sorprendiendo, temporada a temporada hasta la Nochevieja, con atuendos espectaculares para toda ocasión con los que presumió su belleza y estilo insuperable a la hora de vestir.

Y los meses que vienen no serán diferentes, pues la intérprete comenzó el 2021 con el pie derecho al estrenar como primer look un atuendo sensacional con el que no solo se erigió como la reina del estilo del comienzo de año, sino que además mostró su personalidad original, multifacética y lista para dominar el escenario que venga.

Andrea Torre, de Una familia de diez, es una sensación de estilo en el nuevo año

Tras despedir el 2020 con un derroche estilo glamuroso, la artista de 41 años inició esta nueva temporada causando furor entre sus fanáticos en su cuenta en Instagram al compartir una postal en la red social donde luce divina posando con su primer outfit del año.

En la instantánea, Andrea luce regia en un atuendo original y casual, pero no menos chic, con una infalible camisa de vestir blanca y cuello cerrado con un twist: un adorable bordado minimalista de dibujos animados de animales, como un conejo, un oso panda y un gato, en la botonadura la prenda.

La estrella de Una familia de diez combinó su top con una clásica falda negra, de talle alto y con un cinturón de tela anudado, que realzó la forma de su figura y un par de botas negras justo debajo de la rodilla para rematar.

Asimismo, en cuanto a los complementos, llevó un par de gafas oscuras, algunos anillos y su corta melena en ondas despeinadas para elevar el look a effortless chic.

“Empezando el año confiada y sin expectativas. Que venga lo que sea para crecer”, expresó con seguridad sobre el porvenir en la descripción de la imagen donde exhibe su posado inaugural del año.

Como de costumbre, el estilismo de Andrea Torre desató el revuelo entre sus más de 600 mil seguidores, quienes no tardaron en elogiar, en decenas de comentarios, lo guapa que lucía con esta apuesta de moda y su exquisito buen gusto para vestir que nunca le falla.

“So pretty”, “Qué padre camisa”, “Bella”, “Guapísima”, “Adorable”, “Me encantó tu blusa”, “Linda” y “Qué guapa y qué hermosa camisa”, fueron algunos de los elogios que recibió la celebridad que pretende seguir a la conquista del público con todos sus talentos en los meses por venir.

