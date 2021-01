Hospitalizan al rapero Dr. Dre a causa de un aneurisma cerebral

El rapero y reconocido exponente del hip-hop, Dr. Dre fue hospitalizado a causa de un aneurisma cerebral. De acuerdo con el portal TMZ, el también productor de 55 años de edad fue trasladado al Centro Médico Cedars- Sinai en Los Ángeles.

Asimismo, el portal de espectáculos estadounidense destacó que Dr. Dre se encuentra estable. Sin embargo aún se desconocen las causas que le provocaron el aneurisma. Por lo que el equipo médico a cargo del rapero se encuentra realizando exámenes para evaluar su estado de salud.

Instagram

Cabe destacar que el intérprete de temas como Still d.r.e., Forgot about dre, I need a doctor, entre muchos otros se encuentra en medio de un proceso de divorcio con Nicole Young, quien le exige una cifra millonaria al mes. Por lo que dicha separación ha causado polémica en el mundo del espectáculo.

En junio de 2020, Dr. Dre produjo el tema de Kanye West llamado Wash us in the blood, que corresponde a una de las canciones más recientes del rapero en colaboración con Travis Scott.

Wash us in the blood ya se encuentra en plataformas digitales y corresponde al primer avance del próximo álbum de Kanye llamado God's country. El videoclip oficial está dirigido por el cineasta y artista contemporáneo Arthur Jafa, cuya aclamada obra de 2016 'Love is the message, the message is death' incorporaba el tema de Kanye 'Ultralight beam'.

También puedes ver: