Hija de Will Smith sorprende en elegancia con falda plisada de malla y chaleco sin mangas

Willow Smith es una de las celebridades más excéntricas de Hollywood y se mantiene abierta sobre su vida personal, especialmente en Red Table Talk. La hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith reveló una interesante experiencia de citas que tuvo que involucró flatulencias de su parte.

En un episodio reciente de Red Table Talk sobre situaciones incómodas, Willow Smith habló sobre una experiencia salvaje que tuvo mientras estaba en una cita. Ella reveló que "se tiró un pedo en una cita una vez", a lo que su madre respondió: "Jesús. Jesús, toma el volante".

"Pero lo estábamos pasando realmente bien y él me hizo reír mucho", dijo. “Y ese fue el resultado de la risa. Y él solo me miró, y hubo un momento en el que ambos nos dimos cuenta de lo que había sucedido, y ambos comenzamos a reírnos aún más. Pero fue, como, fue esa racha incómoda en la que fue como, 'Solo me estoy riendo en este momento' porque no sé qué más decir"".

Puede que también la fantástica manera de vestir con la que la hija de Will Smith ha sorprendido al público durante su carrera influenció en el chico para que no prestara atención a ese "oloroso" detalle, enfocado en la belleza de la modelo y cantante.

Willow, hija de Will Smith, fascina en una falda de malla transparente con chaleco negro sin mangas

Gótica, ecléctica y fuera de lo convencional, podría ser una forma de describir el look bastante particular de Willow, uno que se ha vuelto tendencia entre las fashionistas y que le ha valido un número leal de seguidores en redes sociales.

Uno que sus fans recuerdan con cariño mostro a la hija de Will Smith vistiendo un chaleco negro sin mangas, combinado con una maxi falda plisada de malla negra transparente. Unas zapatillas oscuras fueron las acompañantes del atuendo.

Con su cabello trenzado y recogido en un moño alto, Willow sonrió para las fotos, acompañada en ese momento de un guapo chico que sostenía su sombrilla.

Hija de Will Smith, Willow, es pura elegancia en una maxi falda plisada con plumas y un top bordado Tiene un gusto especial por la moda

En la actualidad, Willow está saliendo con el cantante Tyler Cole. Los dos fueron vistos juntos por primera vez alrededor de abril de 2018 en el cine. Cole también se fue con la familia Smith de vacaciones al Mediterráneo. También tienen una relación profesional de trabajo, ya que Cole apareció en una canción del álbum de Willow.

Te recomendamos en video