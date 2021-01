VIDEO: The Weeknd deja las vendas y escandaliza con su nuevo rostro

"¿Mi teoría? Las vendas que The Weeknd usó en los AMAS era porque su personaje estaba haciéndose las cirugías para Save your tears", señaló un seguidor en las redes sociales.

The Weeknd se convirtió en tendencia luego de estrena su más recuente video este 5 de enero, bajo el título de Save your tears.

El cantante muestra un rostro manipulado por cirugías y botox que generó varias reacciones en las redes sociales.

El compositor y productor canadiense siempre ha dado de qué hablar en todas sus apariciones, sobre todo en sus trabajos audiovisuales.

Rostro golpeado, vendado y ahora con una nueva estética,demuestran varios mensajes más allá de la música.

También, a lo largo de su carrera a alzado la voz ante algunos temas, como fue recientemente en los Grammy.

El cantante se fue en contra la organización horas después de que se diera a conocer las nominaciones, en las que el artista fue el gran ausente pese a haber encabezado las listas de éxitos en varias ocasiones en 2020.

Algo que responde, según afirmó The Weeknd, a que la Recording Academy sigue siendo una entidad corrupta.

Reacciones al nuevo rostro de The Weeknd

Aun no entiendo el concepto de The weeknd campuzano pero sin duda una de mis canciones favoritas es Save Your Tears 🥺✨ — Vinnie Vargas (@VinnieGrm) January 5, 2021

Salió el vídeo de SAVE YOUR TEARS, y no manches, ya no me dieron ganas de llorar por la jetota de calamardo guapo de The Weeknd 🥴🥴 — Yeye 🙂 (@yirehmagallon) January 5, 2021

Cómo quieres que te quede las operaciones vs como te quedó pic.twitter.com/M7BGqGVH4W — mar🐰🥂🌹💚 (@BenitoxRosalia) January 5, 2021

Mi mamá: No encuentro el dinero que deje sobre la mesa. *Yo llegando a mi casa con mi Botox*

The Weeknd pic.twitter.com/tIUpnQ1qvy — Daniela 👑 (@daniela_g96) January 5, 2021

Psicólogo: El the Weeknd Alfredo Palacios no existe, no puede hacerte daño. El Weeknd Alfredo Palacios: pic.twitter.com/8ODhKU87qg — Lalo Landa (@Hey__Lalo) January 5, 2021

THE WEEKND SE TRANSFORMÓ EN UN JEFE DE TIENDA DE ZARA

*suena how deep is your love* pic.twitter.com/mH7jwcHH7x — most dope (@sbarra_e) January 5, 2021

me voy levantando y lo primero que veo es la cara de the weeknd en save your tears, me agarró en curva JAJAJAJAJA. — everyonehatesandrik (@andinterpol) January 5, 2021

