Aracely Arámbula fascina en un pantalón a la cintura, un top blanco y un cárdigan tejido beige

Aracely Arámbula no necesita de halagos a cada instante para saber que es hermosa: tiene suficiente confianza en sí misma como para saberlo sin que nadie se lo repita. Sin embargo, a raíz de su más reciente sesión de fotos, llovieron comentarios por su natural belleza a sus 45 años.

Resulta que la intérprete de Malas noticias inició este nuevo año 2021 compartiendo una fotografía suya producto de una sesión a cargo del reconocido artista visual Uriel Santana, posando sin ropa y acostada en el suelo, al lado de una laguna artificial que reflejaba su silueta.

La imagen superó los 350 mil likes en Instagram y los más de 5 mil comentarios de sus seguidores, quienes quedaron atónitos ante esta sesión de fotos algo arriesgada. "Por un 2021 lleno de SALUD , ABUNDACIA Y BIENESTAR ✨ #MiArafamiliabella. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza", manifestó junto a la foto.

Aunque en esta imagen no luzca nada de ropa, nadie puede negar que Aracely Arámbula tiene un exquisito gusto a la hora de armar sus outfits. Si se trata de lucir un atuendo clásico y mexicano, hace un par de semanas deslumbró con una maxi falda típica negra estampada en dorado junto con un top de seda amarilla que agregó brillo y luz a su estampa.

Y si se trata de ser sobria y elegante, la protagonista de La Doña siempre termina enamorando con sus looks de pantalones: hace un par de años, derrochó elegancia con un pantalón culotte negro combinado con una blusa de gasa roja de cuello tipo corbata, dando el toque final con un maxi chaleco elegante.

El maquillaje lo mantuvo prácticamente al natural, resaltando su mirada con máscara de pestañas y un toque de sombra oscura, agregando como único accesorio una pulsera dorada en la muñeca izquieda.

Aunque a los fans de Aracely Arámbula les queda claro que la actriz no necesita de looks ostentosos para brillar, ya que hasta con los outfits más sencillos enamora. Así fue como se presentó en una pasada campaña publicitaria, derrochando belleza con un jean skinny, un tank top blanco y un cárdigan beige tejido ajustado con un cinturón beige.



