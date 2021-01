Así cambiaron los protagonistas de “Porque el amor manda” a más de 8 años de la telenovela

En el año 2012, irrumpió en la pantalla chica mexicana Porque el amor manda, una exitosa la telenovela protagonizada por Fernando Colunga y Blanca Soto, que representó el debut del reconocido galán mexicano en el género de la comedia romántica.

Mira cómo creció ‘Valentina’, la hija de Fernando Colunga en "Porque el amor manda" La actriz que dio vida a esta tierna pequeña tiene 15 años actualmente.

Aunque esta producción de Juan Osorio para Televisa es una versión del melodrama colombiano El secretario, el refrescamiento de la trama y el elenco de lujo que la protagonizó logró hechizar frente al televisor a los espectadores en México y otros países durante su salida al aire hasta su gran final casi 200 episodios más tarde.

Sin embargo, aunque a más de 8 años desde su estreno en la televisión el cariño del público y la popularidad de este relato siguen igual, los actores que fueron parte de este melodrama no han permanecido estáticos en el tiempo, al contrario, han marchado con el paso de los últimos años, aceptando los cambios en su físico, su vida y su carrera. Mira cómo se ven hoy.

El antes y después de los protagonistas de Porque el amor manda

Porque el amor manda cautivó al público narrando las vivencias de ‘Jesús García’, un hombre que lleva años viviendo en Chicago, Estados Unidos, hasta que un día descubre que tiene una pequeña hija llamada ‘Valentina’, fruto de su pasada relación con su última expareja, ‘Verónica’.

Tras enterarse del nacimiento de su niña, que ocurrió después de que él migrara, Jesús decide volver a su tierra en Monterrey, Nuevo León, pero durante su viaje de vuelta vive algunas contrariedades que lo envuelven en una complicada situación.

Debido a esto, su búsqueda por un empleo, con el fin de mantenerse y cumplir los requerimientos de su ex para poder ver a su hija, se vuelve muy difícil y no le queda más opción que aceptar convertirse en secretario de una prestigiosa empresa de maquillaje bajo el mando de ‘Alma Montemayor’.

A partir de ese momento, se desata una trama llena de divertidos momentos, romance y diferentes inconvenientes que ‘Jesús’ deberá sortear para conservar su trabajo, vivir una nueva historia de amor y además mantenerse cerca de su amada hija.

Fernando Colunga

El afamado actor Fernando Colunga fue el encargado de encarnar al noble y honesto ‘Jesús García’, un hombre que abandona su vida en Estados Unidos para poder conocer a su unigénita, lo que le supondrá más de un reto. Por ganar el cariño de su niña, compartir con ella y poder cumplir con sus responsabilidades como padre, este protagonista hará todo lo que esté en su alcance, inclusive trabajar como secretario de ‘Alma Montemayor’, de quien queda flechado.

Tras su participación en este proyecto, que además de éxito le dejó el amor de Blanca Soto en la vida real, Colunga se alejó de la televisión por unos años hasta 2016, cuando volvió a fascinar con su talento como actor en Pasión y Poder. Luego de este trabajo, volvió a distanciarse de los foros y de la vida pública.

Hoy por hoy, tras años lejos de la televisión y su salida de Televisa, el histrión se encuentra alistando su retorno a la actuación de la mano de Telemundo, cadena donde ya tiene pactado protagonizar varias superseries, siendo la primera Malverde: El santo patrón.

Blanca Soto

En Porque el amor manda, la guapa actriz y modelo Blanca Soto le dio vida a ‘Alma Montemayor’, una mujer bella e inteligente, entregada por completo a su profesión, que mantiene una relación sentimental con ‘Rogelio Rivadeneira’ donde no se siente amada. Esto, inesperadamente, cambiará cuando el optimista ‘Jesús’ entre a su vida y la conquiste con un amor diferente.

Luego de ser la inolvidable ‘Alma’, la intérprete de hoy 42 años siguió escribiendo las páginas de su brillante trayectoria en Telemundo, como protagonista de la serie Señora Acero. Su última aparición en un proyecto fue en 2019, encabezando la serie de Netflix y Telemundo No te puedes esconder.

Actualmente, vive en Miami, Florida. Y, aunque no se sabe de su vida sentimental, en mayo del año pasado, Carmen Salinas reveló que la estrella mantenía un discreto romance con Colunga desde que se conocieron en esta telenovela.

Erick Elías

Erick Elías brilló en este melodrama con su gran interpretación del villano ‘Rogelio Rivadeneira’, un hombre soberbio, egoísta y manipulador que vive de las apariencias y en la historia se convierte en el gran némesis de ‘Jesús’, a quien odia desde el primer instante.

Inmediatamente tras su actuación en esta telenovela, Elías siguió verdaderamente imparable construyendo su carrera con papeles protagónicos en telenovelas como El color de la pasión, El hotel de los secretos y Betty en Nueva York, el último remake de Betty, la fea bajo la producción de Telemundo. Su más reciente proyecto televisivo es 100 días para enamorarnos, donde dio vida a ‘Plutarco Cuesta’, en 2020.

Elías además ha brillado los últimos 8 años actuando el producciones para la gran pantalla, pero su vida no solo ha estado enfocada a su labor profesional, también ha triunfado en el terreno personal. El galán de 40 años está felizmente casado con Karla Guindi, con quien tiene dos hijas, Penélope y Olivia.

Claudia Álvarez

Claudia Álvarez fue otra de las estrellas que se destacó con su personificación en esta trama. La actriz fue la antagonista ‘Verónica Hierro’, quien se encarga de obstaculizar por todos los medios posibles la relación entre ‘Jesús’ y su hija ‘Valentina’. Su actuación en el proyecto fue tan notable que, aseguró en una entrevista con Las Estrellas, el público la “odiaba”.

“La gente conectó conmigo de una forma diferente. Sí me odiaban, pero a la vez me querían porque saben perfectamente que no es real, pero me llegaron a escribir mails, mensajes en redes sociales y hasta ahora como se volvió a pasar, me escriben: ‘eres una desgraciada, pero te adoro”, recordó en la plática en 2019.

Después de ser esta mujer controladora y llena de frustraciones en el amor, la estrella continuó destacando en obras de teatro y producciones para la pequeña pantalla como Hasta el fin del mundo, Simplemente María y En Tierras Salvajes. En la actualidad, está arrasando con su interpretación de ‘Ariadna’ en Vencer el desamor.

Por otro lado, en cuanto a su vida personal, la actriz tiene un sólido matrimonio con Billy Rovzar, con quien procreó a su primera hija Kira, nacida en 2019.

María Elisa Camargo

Por último, pero no menos importante está María Elisa Camargo, quien se encargó de encarnar a la cómica ‘Patricia Zorrilla’, la conflictiva amiga de ‘Alma’, obsesionada con las cirugías y el ejercicio, que dice adorarla públicamente pero en secreto la envidia y es amante de ‘Rogelio’.

Camargo prosiguió trabajando en el medio artístico tras Porque el amor manda uniéndose al elenco de telenovelas como Bajo el mismo cielo, Tarde lo conocí y El Barón. De acuerdo a Imdb, su última aparición en la pantalla fue en la serie de Cinemax Warrior.

Actualmente, nuevas y viejas audiencias están disfrutando del sinfín de emociones provocadas por la telenovela Porque el amor manda gracias a la retransmisión de esta entrañable historia por la señal de Tlnovelas de lunes a viernes en su nuevo horario a las 7:40 a. m. con repeticiones a 5:30 p. m.

