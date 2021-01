Así luce en la actualidad 'Albeiro', el novio de 'Catalina Santana' en 'Sin senos no hay paraíso'

En Sin senos no hay paraíso, no todo comenzó siendo intrigas y una búsqueda imparable de la perfección corporal, del dinero y del lujo. También existió el amor, ese sentimiento puro y genuino que sentía Albeiro hacia Catalina Santana, la protagonista de esta historia.

Catalina Santana, interpretada por Carmen Villalobos, estaba perdidamente enamorada de Albeiro, su primer amor, interpretado por Fabián Ríos. Pero en medio del afán de conseguir a alguien que le pagara su operación de implantes mamarios para adentrarse al mundo de la prostitución con sus amigas, pues decide terminar esa relación, decisión que le pesó durante mucho tiempo.

"Albeiro, le juro que voy a regresar por usted y le juro que siempre lo voy a amar, se lo juro", le gritó Catalina a Albeiro desde un taxi mientras se iba de su casa para operarse y comenzar su nueva vida, llena de nostalgia.

¿Por qué le dolió esta decisión? No solo porque realmente Catalina amaba a Albeiro, sino porque tiempo después él inició una relación con su propia madre, Doña Hilda. La escena que muestra el momento cuando Catalina se entera de esta relación es una de las más sorprendentes de la telenovela, que se estrenó hace 12 años.

Pero en la tercera y última temporada de la telenovela, titulada Sin senos sí hay paraíso, ocurrió lo más esperado: el reencuentro entre Catalina y Albeiro, luego de que transcurrieran 20 años en los que ella se hizo pasar por muerta para iniciar una nueva vida. "Hola Albeiro, soy yo, Catalina. Como se puede dar cuenta, no estoy muerta", dice, ante la mirada atónita de Albeiro.

Y tiempo después de este encuentro, Albeiro termina reconociendo ante Catalina que ella siempre ha sido el gran amor de su vida, a pesar de haber iniciado una relación con su mamá. "Yo con su mamá he sido fiel, he sido leal. Le he servido en las buenas y en las malas, pero es que no la quiero engañar. Yo no me quiero engañar más. Usted es el amor de mi vida, yo a usted la amo", le confiesa, reviviendo así ese amor de juventud.

Cuánto ha cambiado Fabián Ríos 12 años después de Sin senos no hay paraíso

Cuando Fabián Ríos inició las grabaciones de Sin senos no hay paraíso, tenía tan solo 28 años y disfrutaba del ascenso de su carrera como actor en Colombia. Hoy en día, ya es todo un galán cotizado y a sus 40 años, sigue tan guapo como siempre, enamorando a sus más de 4 millones de seguidoras en Instagram.

Está casado desde 2005 con Yuli Ferreira y es el padre más sexy: en su galería de Instagram siempre comparte fotos con sus retoños, Lucía y David, dejando claro que se puede ser un actor exitoso y además un padre dedicado.

Entre sus más recientes proyectos figuran 100 días para enamorarnos, El final del paraíso y La fan, demostrando en cada telenovela todo su carisma y talento ante el público.

