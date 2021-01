Consuelo Duval muestra su lado rebelde en pantalón de cuero tipo leggings y camisa de gasa floral

Consuelo Duval regresó este 2021 a las grabaciones del programa Netas Divinas junto a Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magun, deleitando una vez más a los espectadores con su carisma y sentido del humor, ahora hablando sobre los nuevos propósitos que tienen para este año que comienza después de un complejo 2020 a causa de la pandemia.

En el caso de Consuelo Duval, después de varias semanas de agite durante las grabaciones del reality show ¿Quién es la máscara?, quiere dedicar parte de su tiempo libre a estudiar y ser más productiva en ese sentido.

"Yo quiero estudiar, mana. Filosofía, o algo que tenga que ver con que me dejen mucha tarea de leer libros y hacer resúmenes, quiero ser más estructurada, creo que me di muchos permisos en el 2020", comentó la recordada Federica de La famila Peluche.

Enfatizó en que, a pesar de todo el tiempo libre en casa durante el confinamiento, nunca dejó de hacer ejercicio y de estar activa físicamente: "Sigo, sigo intentándolo, pues no puedo dejarlo de hacer porque si no me voy a poner gordis, pero sí, más ejercicio cerebral y mental, de estudiar y tener un horario. Estudiar es mi fascinación".

Todas las conductoras presentaron looks bastante cómodos para arrancar este 2021, y en el caso de Consuelo Duval, fascinó a los seguidores mostrando su lado rebelde con un pantalón de cuero tipo leggings negro, combinado con una camisa de gasa floral vino tinto y tenis verde oliva.

A sus 51 años, Consuelo Duval ha cautivando por siempre al público con su sentido del humor y carisma, y ahora lo hace con sus atuendos relajados que lucen perfecto tanto en mujeres jóvenes como en maduras. A cada momento demuestra que la edad no es una limitante a la hora de armar looks modernos.

En cuanto al cabello, la actriz lo llevó suelto y con ondas marcadas que le quedaban perfectas, enmarcando su rostro maquillado al natural, resaltando sus ojos con sombra ahumada.

