La pesada broma de Eugenio Derbez que enfureció a su esposa Alessandra Rosaldo

La relación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo es una de las más celebradas y respetadas del espectáculo mexicano. El actor y la cantante llevan ya varios años de casados, con un hija producto de su amor.

Compartiendo sus momentos más tiernos en redes sociales, con los que han conquistado el corazón de sus seguidores, Eugenio y Alessandra también suelen mostrar las diferentes bromas que se juegan el uno al otro, siendo el comediante casi experto en hacer enfurecer a su esposa.

El actor publicó un gracioso video donde se ve llegándole a la cantante de Sentidos Opuestos en la cocina y llamándola por otro nombre, cosa que no le gusta para nada "A Ale le choca que le cambien el nombre. La voy a molestar ahorita con eso, chequen".

La broma de Eugenio Derbez hacia Alessandra Rosaldo que enfureció a la cantante

"¿Qué pasó Sandrita?" la saludó, provocando de inmediato una mirada de desconcierto de Alessandra, respondiendo "¿Qué haces? ¿Cómo me dijiste?, te estás confundiendo de mujer".

Eugenio Derbez le respondió que como su nombre era Alessandra, entonces había días en que se refería a ella como Ale y otros en que la llamaba Sandra, a esto la cantante respondió "No es cierto, nunca me has dicho Sandra. Jamás en la vida".

"Bueno hoy decidí llamarte Sandra porque ya me di cuenta que tienes dos nombres" le dijo Eugenio, a lo que ella respondió "¿Se supone que es un chiste?", ya al tono con el momento de la broma y sonriendo un poco.

