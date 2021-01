Irina Baeva deja en claro que vive un gran momento con Gabriel Soto

Irina Baeva inicia el año con nuevos aprendizajes de vida y en charla con Publimetro comentó esas facetas poco conocidas de ella, pero sobre todo qué tan fácil o difícil es enfrentar las polémicas y los cuestionamientos hacia su vida privada.

“Creo que lo importante es tener los pies en la tierra y saber muy bien que tipo de persona eres, quien eres en realidad; lo que esté pasando al rededor siempre va a pasar, la gente va a hablar, decir o suceder un montón de cosas. Si eres firme en lo que eres, agradecido con las oportunidades que tienes, no tiene por que afectar todo lo que está pasando alrededor. Estoy agradecida con todos los aprendizajes que a mí me han llegado este año y en los años pasados”, compartió la actriz.

Con 8 años en México, la actriz buscará nuevas oportunidades de trabajo en Estados Unidos.

“En los 8 años que llevo en México, todo es aprendizaje. Ya que se baje un poquito la situación de la contingencia, espero viajar a Nueva York a tomar clases de actuación, mejorar mi inglés para buscar nuevas oportunidades de trabajo”.

Al preguntarle si era más un ángel o demonio respondió: “Soy una persona muy ansiosa, me gusta leer mucho. Diría que, no es que sea un angelito, si no, que me gusta seguir mis propios lineamientos Depende de cómo alimentes el alma, es el que va a ganar. No estamos en los momentos para sacar esos demonios, pero siento que mi demonio mas grande (a lo mejor) es justamente ser duro conmigo misma”.

Gabriel Soto

Irina ha enfrentado una serie de críticas por su relación con Gabriel Soto, y reveló cómo se encuentra su relación en este momento.

“Es mi pareja, es la persona a quien amo, estamos muy contentos. Creo que vamos a seguir creciendo como pareja, las cosas van muy bien, estamos muy tranquilos y contentos apoyándonos uno al otro. Representa ese hombre que tengo a mi lado, al cual admiro, amo y respeto por sus cualidades como ser humano, al cual le aprendo todos los días… más que nada eso”.

Proyectos, sueños y retos

Comedia

"La primera vez que hice una comedia fue cuando hice la obra de Por qué los hombres aman a las cabronas y yo acepté sin leer el guión, porque me la propuso el productor Rubén Lara y yo dije va, la hacemos y punto. Luego leí el guion y dije: 'Dios mío, qué acepté', porque yo no soy cómica, no soy chistosa, no se hacer este tipo de cosas… ¡No puedo, no puedo hacer reír a la gente! Que equivocada estaba, fue el género que creo que maá disfrute y sobre todo el que más me enseñé".

Agregó, "le pierdes el miedo a hacer el ridículo, para un actor es demasiado importante porque en el momento en el que le pierdes el miedo al ridículo, es cuando más empiezas a explorar, es cuando mas te llegan ideas y no tienes miedo de probar".

Rusia

“Tristemente este año no pude viajar a Rusia para ver a mi familia, a mis papás. Pasé las fiestas con mi familia mexicana, la de Gabriel Soto, pero siempre extraño mi tierra”, dijo Irina Baeva.

Cocina

“Yo soy muy buena cocinando cuando me entusiasmo, por ejemplo, en la pandemia nos tocaron 4 cumpleaños y dos de ellos fueron de mis sobrinos, entonces le hice pasteles. Pero cuando tengo que cocinar algo rápido o no tengo tiempo, me desespero muy rápido y sale un desastre [risas]”

Proyectos

“En febrero o marzo se estrena la película Como anillo al dedo, que fue una participación especial. Disfruto mucho la comedia, es el que más me enseñó a perder el miedo a hacer el ridículo”.

Retos

“Me encantaría saltar con un paracaídas pero me da muchísimo miedo, porque también se trata de vencer miedos y fobias”.



Frases de Irina Baeva

“¿Cuál fama?… después de toda la polémica [risas]. Fíjate que no le diría fama, más bien a eso se le llama infamia. Eso que la gente te empieza a ubicar por las cosas que son de tu vida privada y no por el trabajo, eso no me gusta”.

“Soy una persona que me gusta trabajar de lo que me apasiona que es la actuación, de hacer teatro, cine y televisión”.

“Quiero disfrutar de mi vid privada en paz y en calma, definitivamente no me emociona sobresalir con escándalos, si lo pudiera cambiar, lo cambiaría sin pensarlo dos veces”.

“He enfrentado de todo, con muchos cambios debido a la circunstancias de la vida y la gente que me rodeo. Ya no soy la misma de antes, ya aprendí cosas, sobre todo para resistir a esta carrera”.

