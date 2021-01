Hija de Thalía tiene el look de invierno ideal con chamarra púrpura acolchada y un pantalón de mezclilla

Thalía suele ser muy glamorosa en todo momento, pero ahora en invierno se dejó ver mucho más relajada pero igual de hermosa disfrutando de un par de días en la nieve, también practicando la distancia social en medio de la pandemia alejándose un tanto de las aglomeraciones de la ciudad.

"Mis amores, no saben el frío que hace. Pero bueno, he estado un poco ocupada en este inicio de año pero jamás los he olvidado, los adoro, les mando besos, muy buena vibra… me estoy congelando", expresó en un reciente video que publicó en su galería de Instagram, donde la siguen más de 17 millones de fans.

Allí, brilló con su atuendo invernal compuesto por varias capas de suéteres y sudaderas en tono gris y marrón claro, finalizando con un gran abrigo blanco acolchado y un extravagante gorro amarillo con el rostro de Pikachu estampado.

Pero su hija, Sabrina Sakäe, también se ha inspirado en su mamá a la hora de lucir sus atuendos de invierno. En una fotografía compartida por la cantante hace un par de años en su perfil de Instagram, puede verse a la pequeña con un look de chamarra acolchada púrpura, perfecta para las bajas temperaturas, combinada con un pantalón skinny negro. No podían faltar el gorro y los guantes de lana.

"Y en nuestra caminata, un encuentro inesperado. Las sorpresas del otoño", escribió Thalía al compartir la foto, capturando a su hija mientras observaba a un grupo de venados en la montaña.

Thalía suele ser muy reservada en cuanto a su vida familiar y su faceta como mamá, pero en junio de 2020 publicó en Instagram una recopilación de tiernas fotos cotidianas para celebrar el Día del Padre, dejando ese mensaje a su esposo Tommy Mottola: "Feliz Día del Padre a el hombre más maravilloso del mundo, te amamos mucho y nuestros hijos están bendecidos por tenerte en sus vidas".

Y otra postal familiar compartió ese mismo mes, celebrando el éxito escolar de sus hijos Sabrina y Matthew con el siguiente mensaje: "¡Terminaron a pesar de todo! ¡Estamos tan orgullosos de nuestros bebés! Terminaron sus grados con excelencia, en medio del estrés y la incertidumbre que como chicos están enfrentando en estos tiempos tan extraños. ¡Los celebramos con sus galletas de jengibre y de chispas de chocolate hechas en casa y los llenamos de besos y apapachos!".

