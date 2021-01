Vicente Fernández Junior desmiente aplicación de vacuna en la familia

Gran controversia se generó con una información que realizó Juan José Origel, al afirmar que Vicente, Alejandro y Gerardo Fernández ya habían recibido la vacuna contra el Covid.

La noticia se convirtió en una polémica en redes sociales, ya que los ciudadanos mexicanos tienen que esperar su turno para la aplicación de la dosis.

Publimetro contactó a Vicente Fernández Junior para saber si la información que se dio a conocer este jueves, era verdadera o falsa.

"No hay ninguna polémica, si tuviéramos la vacuna sería para todos. Como familia, no puede ser que la tenga Gerardo, mi papá y Alejandro; ¿mi mamá, yo y Alejandra, no contamos o qué?

Al preguntarle si consideraba que la información que dio Pepillo Origel fue sin tener un sustento real señaló:

"Si y muy tontamente, porque si somos todos como familia (…), claro que como familia nos la queremos poner todos, pero hay que seguir los lineamentos y el orden que tienen que ser, no podemos brincarnos, ni modo que le ponga a mi nieta".





Las autoridades sanitarias del país informaron que las primeras vacunas contra el mortal virus serían aplicadas al personal de salud que lucha contra la pandemia; por lo que la noticia sobre la familia Fernández generó bastante controversia.

Se acerca cumpleaños de Don Chente

Vicente Fernández cumplirá 81 años, el próximo 17 de febrero.

