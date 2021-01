¿Quieres seguir disfrutando de Friends? Aquí te decimos qué plataformas usar para ver todas sus temporadas

Si eres de los que no se cansa de disfrutar de la serie Friends temporada 1 hasta la última y no sabes qué plataforma utilizar para ello, aquí te indicamos cuáles son los lugares más rápidos, seguros y efectivos para lograrlo. Y es que con la salida de esta emblemática historia de Netflix y Amazon Prime, cientos de seguidores quedaron decepcionados e inquietos por saber cómo volver a ver esta trama que no pierde vigencia. Así que toma nota de estas sugerencias.

Friends temporada 1 y hasta la última disponibles en estas plataformas

Luego del fatal anuncio en el que se especificaba que Friends ya no estaría disponible en Netflix ni Amazon Prime la interrogante común fue: ¿Dónde puedo ver Friends? Por eso, aquí te decimos qué plataformas usar para que puedas ver de nuevo a tus personajes favoritos:

PelisPlus

A través de esta plataforma no solo encontrarás esta serie con todas sus temporadas, sino que también disfrutarás de una gran velocidad de descargas y una cantidad mínima de anuncios publicitarios que interrumpen tu entretenimiento. Y aunque no se encuentra en calidad HD y posee la traducción al español latino, sí están disponibles todos los episodios de Friends. Para mayor seguridad descarga la aplicación en tu dispositivo o PC y disfruta de sus contenidos.

SeriesFlix

Este es el sitio ideal y oficial para buscar tus series favoritas dobladas al español latino y subtituladas, con calidad HD y que te permitirá ver de principio a fin Friends o las series que desees. De igual forma a través de su link oficial puedes registrarte y ver capa temporada.

Stremio

Esta es una aplicación ideal para descargar en la PC como en tu dispositivo Android e iOS. En ella además de encontrar todas la temporadas de Friends podrás ver los capítulos a través de Torrents para reproducirlos completamente en vivo.

