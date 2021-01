El personaje de Mark Sloan, mejor conocido como Mc Steamy sigue dando de qué hablar en Grey's Anatomy. Y es que los fans se han dado a la tarea de debatir el por qué incluyeron una muerte inesperada y sin argumentos de su personaje que es uno de los más queridos dentro de este drama médico que llegará el próximo 8 de febrero con la continuidad de su temporada 17.

De ahí que aquí te revelemos lo que dijo el actor que lo interpretó y que siente mucho dolor por abandonar esta serie, pero al mismo tiempo agradece las muestras de cariño de los fieles seguidores.

Te contamos por qué Lexie Grey tuvo uno de los romances más emblemáticos en Grey’s Anatomy Este personaje aún sigue siendo recordado por la fiel audiencia del drama médico.

Actor de Grey's Anatomy revela el motivo de la muerte inesperada de su personaje Mc Steamy

Eric Dane interpretó a este recordado asistente que se vi afectado gravemente durante el accidente áereo que le cobró la vida a importantes personajes como Lexie Grey. Y aunque él fue uno de los tantos sobrevivientes no fue sino hasta la temporada 9 que su creadora Shonda Rhimes decidió despedir a Mc Steamy del programa para dar apertura a nuevos rostros, situaciones y dramas.

Esto causó malestar en la audiencia e incluso en el mismo Dane quien a través de sus redes sociales, primero agradeció a Rhimes por brindarle la oportunidad de su vida al formar parte del extenso elenco de Grey's Anatomy. Sin embargo, también aclaró que su partida no fue tomada a la ligera como muchos pensaron, sino que se trataba de una estrategia oportuna para esta trama.

También señaló que como toda historia que cuenta con tantas temporadas, deben abrirse y cerrarse ciclos para así no aburrir a los televidentes, por lo que reiteró su agradecimiento, apoyo y cariño de parte de los fans quienes en varias oportunidades han pedido de vuelta a su personaje. Sin embargo, esto ya no es posible o, por lo menos, no se ha contemplado en la más reciente entrega en la que sí estuvo el inolvidable Derek a través de los sueños de Meredith.

Esta es la fecha oficial en la que estará de regreso la temporada 17 de Grey’s Anatomy Los fans del drama médico ya pueden agendar este regreso de una de las entregas más emotivas e inesperadas.

También puedes ver: