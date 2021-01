El efecto 'Game of Thrones': HBO pierde a la mitad de su audiencia tras el final de la serie

Entre abril y mayo de 2019, 'Game of Thrones' se despidió de sus fieles seguidores en su octava temporada, con un final criticado por muchos y bien recibido por pocos, pero desde entonces HBO no ha tenido la misma importancia en la televisión y en el universo del streaming.

La ficción de los 'showrunners' David Benioff y D.B. Weiss, escritores y directores, llevó a la cadena televisiva a la cima: innumerables premios, rating extraordinario, popularidad y el ser considerada como la serie dramática más importante en la historia de la televisión moderna.

'Variety', en un reciente reporte, tildó a HBO como una de las grandes perdedoras de la última época en cuestión de rating, especialmente en 2020. Sin 'Game of Thrones' y sin producciones que compitan con Netflix u otras plataformas de streaming, HBO Max y la cadena de televisión han perdido a la mitad de sus espectadores, en promedio según 'CNBC', 10 millones de los 20 que tenían durante la séptima temporada e 'GOT'.

Otro informe indica que el máximo rating que logró HBO en 2020 fue de 8.5 millones de personas. 'His Dark Materials' ha sido lo más relevante desde 'Juego de Tronos', pero ni un poco cerca del nivel de las producciones de la historia de George R.R. Martin

Esperanzas puestas en 'House of the Dragon'

Las esperanzas de HBO están puestas sobre el spin-off de 'Game of Thrones', 'House of the Dragon', precuela de 'GOT' y que se centrará en la casa Targaryen, pero 300 años antes de los hechos narrados en la reconocida historia.

El rodaje de 'House of the Dragon', basada en la novela 'Fuego y Sangre', iniciará este 2021 y tendrá como directores al propio George R.R. Martin, Ryan J. Condal ('Colony') y Miguel Sapochnik. Hasta ahora, solo han confirmado para el elenco a Paddy Considine, quien interpretará al rey Viserys Targaryen.

"La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente. Los Targaryen son una de las grandes familias que gobernaron el Feudo Franco de Valyria. Para ganar sus batallas, criaron y entrenaron dragones para combatir, siempre bajo su escudo de un dragón de tres cabezas de gules que arroja llamas", explica la sinopsis.