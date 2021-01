Patricia Navidad contraataca y abre nueva cuenta de Twitter

En tan solo tres horas, Patricia Navidad, logró sumar casi dos mil seguidores en su nueva cuenta de Twitter.

"Apenas me fui 2 días y a mi regreso me encuentro con montones de comunistas chismosos … ¿Que pasó? No hagan eso, se ve muy feo y habla muy mal de ustedes. Cuando Twitrer considere que incumplo SUS REGLAS, fácilmente volverá a suspender mi nueva cuenta, dejen de llorar", escribió la actriz y cantante.

La cuenta en Twitter de Paty Navidad fue suspendida el pasado viernes por no cumplir con las reglas de dicha red social, pues la actriz apoyó abiertamente las manifestaciones y toma del Capitolio en Estados Unidos; además ha difundido información sobre el Covid-19 y su rechazo a la vacuna contra el virus.

"Deseo lo mejor de corazón, para los que me odian y lo mejor, lo más bello y todas las bendiciones de Dios para los que me quieren. Esta vez no bloquearé a nadie … a menos que no me dejen otra opción", agregó la polémica artista.

¡He vuelto! 🔥💫 Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. ¡Dios los bendiga! GRACIAS por quererme y aceptarme como soy. ❤️🙏🏻. pic.twitter.com/ZA8hVvBgmo — Patricia Navidad❤️🕊 (@Patynavidadnew) January 10, 2021

“Si se quita la libertad de expresión, entonces mudos y silenciosos podemos ser guiados, como ovejas al matadero”. (George Washington). pic.twitter.com/ar0rt1rZFK — Patricia Navidad❤️🕊 (@Patynavidadnew) January 10, 2021

Varios mensajes recibió de apoyo, a lo que la actriz agradeció de manera directa.

"Siempre he invitado al amor y no al odio. Los límites están en la falta de respeto y agresiones. Libertad de expresión no es libertad de agresión, de ahí en adelante, los límites están en la mente de cada uno. Los pájaros nacidos en jaula, piensan que volar es una enfermedad”, escribió en su nueva cuenta.

