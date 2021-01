Yalitza Aparicio da lección de elegancia con una falda lápiz violeta y un top turquesa estampado

Yalitza Aparicio pasó a ser docente en una escuela a ser una de las actrices de Hollywood más reconocidas en los últimos años, demostrando un talento excepcional en su debut en la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, en la que interpretó a Cleo, la protagonista.

"Todo esto es algo nuevo para mí y estoy disfrutando todo lo que puedo porque, eso me lo dijeron desde un principio, disfruta cada momento, tal vez se vuelva a repetir, tal vez no, pero será una gran experiencia y eso es lo que trato de hacer todos los días", manifestó la actriz en febrero de 2019 durante una entrevista concedida al programa Montse & Joe.

Y aunque su llegada a la actuación fue un tanto sorpresiva y repentina, al ser abordada sobre si querría seguir su carrera como actriz, respondió: "Sí, me encantó todo esto, fue una experiencia increíble (…)".

Entonces, con el paso de los años después del boom que significó Roma en la vida de Yalitza Aparicio, también ha llegado a convertirse en toda una referencia de moda. Los fotógrafos siempre la asedian en cada uno de los eventos a los que asiste. Así fue en la pasada edición de los Latin GRAMMY en noviembre de 2020, donde acaparó miradas con un mini vestido de seda azul.

Además, en una sesión de fotos que protagonizó hace un par de años dio una lección de elegancia al usar una exquisita falda lápiz violeta junto con un top turquesa estampado ceñido al cuerpo, piezas con las que confirmó su espléndido gusto a la hora de armar sus looks.

Una de las cosas más admirables de Yalitza Aparicio es que, esté donde esté, ella siempre está orgullosa de sus raíces mexicanas, defendiéndolas y presumiéndolas a donde quiera que vaya. Hace un par de meses, llevó un maxi vestido étnico negro que compartió en Instagram con el siguiente mensaje promoviendo la igualdad: "La igualdad, la diversidad y la inclusión, no las debemos realizar de forma forzada, sólo por que están estipuladas en un reglamento. Si las cosas no comienzan desde el corazón y no tomamos estos temas en serio, no podemos seguir avanzando".

