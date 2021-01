A lo “Ludovico”, Eugenio Derbez felicita a Consuelo Duval la recordada “Federica” por su cumpleaños

Consuelo Duval llega a sus 52 años llena de la contagiante alegría que la caracteriza, un humor que la ha convertido en una de las mejores comediantes de México, en medio de un público que reconoce y aplaude su indiscutido talento.

Y al llegar un nuevo año de vida, no podían faltar las felicitaciones de su gran amigo, Eugenio Derbez que aunque en la distancia – desde los Estados Unidos – empleó sus buenos oficios del mejor comediante de este país para recordarle la celebración en su original estilo, con un post en su cuenta Instagram.

“Como siempre se te olvidó” se escucha en el sketch del programa de “La Familia P. Luche” a una enfadada Ludovica enfrentando a su esposo, Ludovico por su cumpleaños: “No, claro que no mi amor, por supuesto que no se me olvidó. De hecho ya te tengo tu regalo”. Seguidamente en otra escena, su hijo menor, Ludoviquito le dice a su madre: "A mi se me hace que mi papá no te dará el abrigo. Por qué lo dices?" le pregunta Federica. "Porque tu a veces dice que mi papá no te cumple”.

Por más de una década, Consuelo Duval y Eugenio Derbez fueron la pareja rating de la televisión mexicana, y gracias a este exitosa dupla lograron ser los entrañables amigos que hoy recuerdan los mejores episodios de su pasado actoral.

De esta manera, el actor recordó la celebración de su adorada Ludovica P. Luche, a la que Consuelo reaccionó con un icónico agradecimiento de Federica: “¡Graciassss Gusaaaaano! Eres y serás por siempre mi inspiración 😍😍😍😍”, escribió la actriz.

Consuelo Duval se conmueve por su cumpleaños

“¡Ya estense! Oigan, gracias. Desde que me desperté vi tantos, tantos mensajes en el teléfono. Siento tan bonito, me llenan en el corazón. Me siento muy afortunada de estar viva, de estar sana, de tenerlos en mi vida. De cada uno de los mensajes, ando de un chillón, los amo. ¡Amo a mis chingaderitas! Y muchas, muchas, muchas, gracias”, dijo conmovida y con voz entrecortada, mientras aguantaba las lágrimas, la hermosa Consuelo Duval.

En el video que grabó y colgó desde su Instagram, dio sus sinceras gracias a ese público consecuente que la admira y que la ha hecho su actriz preferida por muchos años. “¡Hasta que me hicieron llorar! Gracias. Con todo el valor y la fuerza de esta palabra, me hacen muy feliz”, mencionó al pie del video la carismática estrella del humor al recibir el cariño de sus fans.

Sus famosos amigos de la pantalla grande también la llenaron de grandes emociones y palabras en su día, en más de 2 mil comentarios que le recordaron lo apreciada que es en el medio del espectáculo.

