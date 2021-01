Eduardo Yáñez y Mayrín Villanueva protagonizarán el "remake" de "Mirada de mujer"

Tras meses de espera, llenos de especulaciones, para conocer quiénes llevarían los papeles protagónicos en Si nos dejan, una nueva adaptación de la exitosa telenovela colombiana Señora Isabel, los actores que darán vida al matrimonio cuyo rompimiento desata esta inolvidable trama ya están definidos y son, nada más y nada menos, que Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez.

Durante una reciente entrevista con Mar Saura, el protagonista de telenovelas de 60 años develó que comenzaba el nuevo año contento porque arrancaba trabajando en este nuevo proyecto junto a Villanueva que traerá nuevamente a las pantallas la exitosa historia que en México ya se versionó bajo el título Mirada de mujer, una producción de TV Azteca protagonizada por Angélica Aragón, Ari Telch y Fernando Luján en 1997.

“Empiezo afortunadamente con trabajo. Ya estoy en un proyecto que se llama (…) Si nos dejan. Es un remake de aquella telenovela famosa que se llamó Mirada de mujer y pues me toca hacer ese personaje tan maravilloso que hizo ese gran actor Fernando Luján”, comentó Yáñez a través de una transmisión en vivo por Instagram antes de revelar más adelante: “Mi compañera será Mayrín Villanueva, hasta ahora es lo que sé, y yo creo que vamos a brindarles un trabajo muy padre”.

En la plática con Saura, Yáñez además adelantó que las grabaciones de esta producción de W Studios para Univisión y Televisa arrancarán en México el próximo 2 de febrero y, aunque él no se sumará sino hasta el 8, ya tiene pautado su vuelo de Los Ángeles a tierra azteca en los próximos días.

“El trabajo que más me conviene y me ilusiona (es Si nos dejan), porque además fue una gran historia Mirada de mujer, un gran éxito y el reto es hacerla todavía más fuerte por eso me vuelvo a ir (a México). Es un gran reto ese personaje que hizo el maestro Fernando Luján y a eso voy”, confesó emocionado con este nuevo proyecto, cuya última adaptación fue Victoria, encabezada en 2007 por Victoria Ruffo, Mauricio Ochmann y Arturo Peniche para Telemundo.

¿Quiénes serán Mayrín Villanueva y Eduardo Yáñez en Si nos dejan?

En esta adaptación actualizada del legendario clásico escrito por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo, la actriz de telenovelas como Niña amada mía encarnará a ‘Alicia’, una mujer madura que inesperadamente vuelve a encontrar el amor en un hombre mucho más joven que ella tras el abandono de su esposo.

‘Alicia’ tenía una aparente vida ejemplar con su esposo ‘Sergio Carranza’ (Yáñez), un prestigioso periodista mexicano con el que llevaba 25 años casada y había procreado tres hijos; sin embargo, su perfecta existencia se desmorona cuando descubre que su marido la ha estado engañando desde hace años con otra mujer, reseña una sinopsis publicada por People En Español.

Entonces, esta mujer tomará una difícil decisión: divorciarse y comenzar una nueva vida como mujer empoderada e independiente pero, por supuesto, se enfrentará a los prejuicios de la sociedad, en especial, luego de que se enamore de un hombre 25 años menor que ella y se dé una nueva oportunidad en el amor junto a él.

De acuerdo a otro artículo de la revista anteriormente mencionada, divulgado en 2020, los libretos de esta adaptación serán responsabilidad del afamado escritor venezolano Leonardo Padrón, quien estuvo a cargo de Amar a muerte y, más recientemente, la nueva versión de Rubí.

Además de Mayrín Villanueva, otras actrices que sonaron fuertes para llevarse el papel de ‘Alicia’ fueron Leticia Calderón, Érika Buenfil, Gaby Spanic, Angélica Rivera y Lucero. Empero, la esposa de Eduardo Santamarina resultó ser la elegida, precisamente justo después de que en noviembre del año pasado confesara sentirse confiada de que este papel, que tanto deseaba, sería para ella.

"Siempre he pensado que yo voy a hacer ese personaje. Y como dicen tú pídele al universo y te llegará. Y estoy segura de que este año la voy a hacer", expresó la actriz de 50 años en una transmisión en YouTube.

¿Y quién será el galán joven?

El pasado 8 de enero, el periodista de espectáculos Álex Kaffie informó en su columna Sin lisonja, publicada en El Heraldo de México, que el rol protagónico joven en esta telenovela sería el actor José Pablo Minor.

"José Pablo Minor es el elegido. Sí, el actor llevará el rol estelar en Si nos dejan el refrito que Televisa va a hacer de Mirada de Mujer. José Pablo personificará el papel que hizo Ari Telch en la telenovela producida por Argos y TV Azteca", afirmó.

Sin embargo, People En Español aseveró este lunes 11 de enero que el intérprete de 29 años, que el público recientemente vio en Mi marido tiene familia, no será quien complete el triángulo de protagonistas de este melodrama.

Por otro lado, actualmente se murmura que Gaby Spanic estaría alistado su retorno a las telenovelas con el papel de ‘Fedora’ en esta producción, un rol coprotagónico que en Mirada de mujer fue encarnado por Margarita Gralia y en Victoria fue realizado por la actriz Diana Quijano. Esto, no obstante, no ha sido confirmado hasta el momento.

